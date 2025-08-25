Historia de la Jornada 6: Allan Saint-Maximin y Aaron Ramsey, dos debuts, ¿caminos distintos?
La llegada de jugadores extranjeros de alto perfil se ha incrementado en el futbol mexicano en los últimos torneos con nombres como Sergio Ramos, James Rodríguez y Sergio Canales, por mencionar a algunos. Para esta campaña resaltaron dos nombres por encima de los demás: el fichaje del galés Aaron Ramsey con los Pumas de la UNAM y el del francés Allan Saint-Maximin con las Águilas del América.
Fue en esta Jornada 6 cuando ambos elementos debutaron en el balompié mexicano, aunque la diferencia de espera para hacerlo entre uno y otro fue bastante amplia, considerando el momento en el que ambos pisaron territorio mexicano.
Aaron Ramsey llegó a México la madrugada del 1 de julio de este año para incorporarse a los Pumas de la UNAM y sería presentado dos días después en las instalaciones de La Cantera. Tuvieron que pasar 55 días para que el exjugador del Arsenal debutara con la playera de los universitarios, en el empate sin goles ante el Puebla, jugando 28 minutos en Ciudad Universitaria.
Por su parte, el debut del francés Allan Saint-Maximin con las Águilas del América fue más rápido y efectivo. El delantero de las Águilas arribó a México el 8 de agosto de este año y fue recibido con algarabía en el aeropuerto de la Ciudad de México.
16 días después, tras un periodo de adaptación y con la incógnita en las espaldas luego de que su extécnico en el Fenerbahçe, José Mourinho, declarara que el delantero no estaba en condiciones de entrenar por tener sobrepeso y que llegaba tarde a las prácticas, el galo ingresó de cambio al minuto 62 del juego ante el Atlas y marcó el tercer gol de las Águilas al minuto 89’.
Ambos debuts marcan una gran diferencia entre ambos y pone un ingrediente más en la rivalidad que existe entre azulcremas y universitarios, que sumaron para esta campaña a importantes refuerzos, pero siendo Saint-Maximin, del América, el que mejor lo hizo en su primer partido.
No obstante, cabe destacar que Aaron Ramsey llegó a Pumas con cuatro meses de inactividad debido a una lesión, además de que está cerca de cumplir dos años sin anotar gol. El galés jugó su último partido el 11 de marzo de este año con el Cardiff City, día en el que jugó 50 minutos; su más reciente gol lo marcó el 16 de septiembre del 2023, ante Swansea City.
Por su parte, Allan Saint-Maximin tuvo su último juego con el Fenerbahçe el pasado 20 de abril ante el Kayserispor, donde disputó 81 minutos y anotó un gol. Posteriormente el francés estuvo ausente de la convocatoria del técnico José Mourinho en los últimos seis partidos. En la liga turca, Saint-Maximin disputó 31 juegos, donde consiguió cuatro goles y cinco asistencias en la temporada 24-25.