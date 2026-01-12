Hugo González, el estoico héroe sin capa que le dio el triunfo al Toluca
Desde el siglo pasado, la cultura pop nos enseñó a través de las historietas, los cómics, que el héroe siempre lleva capa. Sin embargo, algunos de ellos, los más terrenales, no la llevan. Ese es el caso del portero Hugo González, la figura de la Jornada 1, quien se vistió de héroe para llevar al Toluca a su primer triunfo del Clausura 2026.
Para los Diablos Rojos, este primer compromiso resultaba difícil, pues recientemente venían de alzarse con el título del Apertura 2025 y llegaban sin mucha preparación a una aduana difícil como lo era Monterrey. El técnico de los escarlatas, Antonio Mohamed, presentó un cuadro alternativo debido a la situación y en la portería le dio la confianza a Hugo González.
Cabe recordar que para el Juego de Vuelta de la Final pasada, Hugo González no fue titular ante Tigres, luego de que en la ida cometiera un error. En aquel momento, tras el partido, habló con ‘El Turco’ Mohamed, exponiéndole cómo se encontraba anímicamente; ambos decidieron que Luis García fuera el arquero titular en la Final y que él fuera a la banca. Una decisión valiente y sincera por parte del portero que fue respaldada por su técnico.
Incluso ésto provocó especulaciones sobre la decisión de mandar a González al banquillo, lo que generó la molestia de Mohamed con un comentarista deportivo quien incluso cuestionó su “ética y profesionalismo”.
Sin embargo, Hugo permaneció en silencio, trabajó y apoyó a su equipo en todo momento. El resultado ya es bien conocido: Toluca se proclamó Bicampeón.
Hugo González, el héroe y figura de la Jornada 1
Pasaron las semanas y la Liga MX reanudó actividades con el campeón Toluca de visita a Monterrey en un partido complicado por la falta de una pretemporada más larga del equipo choricero. Con las modificaciones, Hugo González tuvo la oportunidad de ser titular.
Y Hugo tuvo su revancha. Valiente y sereno, aguantó los abucheos de la afición de Rayados, quien se metió duro con el portero visitante, debido al recuerdo que tenían de cuando vistió sus colores y los momentos complicados que vivió con el equipo de Rayados.
Sin embargo, González se mantuvo estoico ante los abucheos. Toluca se fue al frente con un gol de Helinho al 56’. Los Diablos buscaron aguantar el marcador, sin embargo, al 86’ una falta sobre Iker Fimbres en el área se dictaminó como penalti gracias a la revisión del VAR. Todo indicaba que el juego terminaría en empate, pues el tirador de Rayados era Sergio Canales y era un gol cantado debido a la calidad del español.
No obstante, la recompensa llegó para Hugo González. El guardameta clavó firme bajo los tres palos, observó a su rival desde los once pasos y tras el silbatazo del árbitro voló a su lado derecho como un superhéroe para tapar el disparo de Canales, evitando la caída de su marco para darle el primer triunfo del torneo al Toluca.
La alegría invadió a sus compañeros, quienes lo abrazaron y felicitaron. Sin embargo, el guardameta se mantuvo sereno, tranquilo, sabiendo que lo había dado todo por su escuadra, como en la Final, donde junto a Mohamed decidió lo mejor para el equipo.
Hugo González se vistió de héroe, uno sin capa, pero muy humano y con el estoicismo en alto.