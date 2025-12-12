Hugo González, de héroe a villano: Tigres toma ventaja sobre Toluca en la Final del Apertura 2025
Hugo González fue el mejor jugador del campeón Toluca en la primera parte, con dos atajadas claves para firmar un empate sin goles, pero en el segundo tiempo, un error le permitió a Ángel Correa firmar la victoria de 1-0 de los Tigres en el Juego de Ida de la Final del Apertura 2025.
Era el amanecer del segundo tiempo. El guardameta escarlata portaba la capa de héroe al salvar su meta, quitando así el estigma de que los Tigres dominaban en la portería al tener a Nahuel Guzmán. Hugo González se hizo gigante en la meta. Sin embargo, en ese arranque de la segunda mitad, el portero rojo regaló el balón a Lainez, quien rápidamente cedió a Correa, quien disparo raso para anotar el único gol con el que los felinos se fueron al frente.
Correa adelantó a su equipo, que aprovechó su localía en el Estadio Universitario para tomar ventaja en la serie final, que concluirá este domingo en el Nemesio Diez, en donde se conocerá si los felinos obtienen su noveno título de Liga MX o los Diablos logran el bicampeonato.
El partido
Los Tigres dominaron el primer tiempo, pero Hugo González evitó que se fueran al frente al rechazar disparos de Jesús Garza, al minuto 18, y de Diego Lainez, al 32.
Mientras que el Toluca no logró encontrar la forma de sacudirse la presión que ejercían los felinos en sus salidas. Su poderoso medio campo, comandado por Nicolás Castro, Jesús Angulo y Marcel Ruiz, estuvo desconectado y no surtió ni un solo balón a Paulinho, el tricampeón de goleo del campeonato.
González pasó de la figura al villano en el primer minuto del segundo tiempo. En un despeje, le dejó la pelota a Diego Lainez, quien le cruzó un centro a Ángel Correa, que el campeón del mundo convirtió en el 1-0 al agarrar mal parado a Hugo.
El Toluca contestó enseguida, al 48, en un contragolpe que terminó con un remate de Jesús Angulo que se fue entre las piernas del arquero Nahuel Guzmán, que no fue anotación porque Jesús Garza la sacó en la línea de gol.
Tras ello, los felinos retomaron el control del partido, mientras que el Toluca trató descontar el marcador, sin embargo no volvió a incomodar a Nahuel Guzmán, en cambio, en el agregado, sufrió la expulsión de Robert Morales, quien se perderá el duelo de vuelta.
Todo se definirá este domingo, con el partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez, en donde los Diablos no pierden desde la lejana tercera jornada, justo ante los Tigres. En el Infierno se conocerá al campeón del Apertura 2025.
Si los Tigres ganan, empatarán al Cruz Azul como el cuarto equipo más ganador de la Liga MX, si el los Rojos lo hacen, llegarán a 12, para ser los segundos con más trofeos, igual que las Chivas, a cuatro del América, el máximo campeón (16).