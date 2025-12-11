"Toluca es más que Alexis Vega", afirma Diego Lainez, previo a la final de la Liga MX
Para Diego Lainez, de los Tigres, el que Alexis Vega, líder del Toluca, no esté en la final del Apertura 2025, no significa una señal de debilidad para los Rojos, monarcas de la Liga MX.
“Sabemos de la capacidad y talento de Alexis. Lo ha hecho bien en Toluca, le da un plus al equipo, pero Toluca no es solo alexis. Ellos tienen un técnico (Antonio Mohamed) que trabaja bien y tiene jerarquía. Será un partido igualado, tenemos que estar atentos y concentrados de todos los jugadores del Toluca, todos tienen un recorrido importante y será una final bonita”, explicó el seleccionado mexicano previo a la final.
Vega, de 28 años, fue el jugador que más goles produjo para los Diablos en la fase regular del Apertura, 13, pero no disputa un partido por una lesión desde la decimoquinta jornada, a finales de octubre.
A pesar de que en la Liguilla no ha saltado al campo, el Toluca ha eliminado en la fase final a la revelación del campeonato, Juárez (cuartos de final), y en semifinales despachó al Monterrey, con una de las plantillas más poderosas, que era comandada por los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, ex del Real Madrid.
Lainez es una de las nueva figuras de los felinos, que atraviesan un cambio generacional, luego de ganar cinco títulos de liga comandados por veteranos como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, ambos de 40 y 39 años, respectivamente.
“Nahuel siempre puede ser un factor clave, es un portero con jerarquía y experiencia, que nos ayuda a sacar un buen resultado”, confesó el jugador de de 25 años.
Otro de los nuevos cabecillas de la camada joven es Juan Brunetta, quien expresó elogios a Gignac, máximo goleador de la institución.
“André tiene mucho para dar, es un jugador que los disfrutamos todos los días. Somos mucho chicos nuevos, de nueva generación, que reconocemos que aporta mucho”, sentenció el argentino.
Los Tigres buscan en esta final empatar al Cruz Azul con nueve títulos, en el cuarto lugar de máximos ganadores del futbol mexicano. Un hito que pretende lograr con sus nuevos muchachos y los del pasado.