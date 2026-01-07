Jornada 1 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver el inicio del torneo
El Futbol Mexicano regresa a la actividad en este nuevo año, luego de que en diciembre pasado el Toluca se alzara como bicampeón al conquistar el Apertura 2025. Ahora, con menos de un mes inicia la nueva campaña con la Jornada 1 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 9 de enero con tres partidos.
De los partidos del viernes, destaca la visita de las Águilas del América a los Xolos de Tijuana, mientras que para el sábado, Chivas vs. Pachuca, León vs. Cruz Azul sobresalen en la cartelera, además de la visita del bicampeón Toluca a los Rayados del Monterrey.
Te puede interesar: ¿Cuándo empieza la Liga MX? Este día inicia el Clausura 2026
Canales de transmisión de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX
Para esta Jornada 1, sólo tres partidos se transmitirán en TV abierta, por los canales de Televisa, TV Azteca. Los otros encuentros se distribuyen en canales o aplicaciones como Fox One, Vix Premium, ESPN, Disney + o Amazon Prime.
Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 9 de enero
- 19:00 | Mazatlán vs. FC Juárez | Azteca 7
- 21:00 | Xolos vs. América | Fox One
- 21:00 | Atlas vs. Puebla | ViX Premium
Sábado 10 de enero
- 17:00 | Chivas vs. Pachuca | Amazon Prime
- 19:00 | León vs. Cruz Azul | Fox One
- 19:00 | Santos vs. Necaxa | ViX Premium
- 21:00 | Monterrey vs. Toluca | Televisa Canal 2
Domingo 11 de enero
- 12:00 | Pumas vs. Querétaro | Televisa Canal 2
- 19:00 | San Luis vs. Tigres | ESPN y Disney+