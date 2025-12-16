Radiografía del Toluca: ¿Quiénes son los 11 hombres del bicampeonato?
El Toluca se metió a los libros de historia de la Liga MX, al convertirse en el quinto bicampeón en la historia de los torneos cortos, con una poderosa plantilla en la que sobresalen nombres como los de Alexis Vega o Paulinho.
Todos son liderados por Antonio Mohamed, quien con el título del Apertura 2025 llegó a cinco trofeos del torneo local en su trayectoria en el futbol mexicano para igualar a Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich, en el tercer escalón de los estrategas más ganadores en la historia de la competición.
A continuación, Sports Illustrated México hace una radiografía de los 11 jugadores bicampeones de los Diablos Rojos.
Portería: El tándem Luis García-Hugo González
En este Apertura 2025, Mohamed apostó por alternar cada dos partidos a sus arqueros: Luis García y Hugo González. La fórmula le permitió mantener viva la competencia por el puesto y cuando uno aflojara, aparecería el otro para tomar su lugar.
García participó en ocho partidos en la fase regular, en la que el Toluca fue líder, mientras que Hugo, en 10, incluido el de la última jornada y los primeros cinco de la Liguilla.
Sin embargo, el partido de ida de la final fue el último, ya que cometió un error que le permitió a los Tigres tomar ventaja de 1-0 en la serie. En el de vuelta se fue al banco y García retomó la titularidad. García fue fundamental para sellar el bicampeonato, al atajar el último penalti de la tanda.
Lateral izquierdo: Jesús Gallardo
Gallardo es, desde hace dos ciclos mundialistas, el mejor lateral izquierdo de México. Tiene ese puesto asegurado en el Tri y en el Toluca no ha desentonado.
En tres torneos con los escarlatas acumula 11 goles y nueve asistencias en 68 partidos. En este Apertura marcó cuatro dianas, con lo que igualó su mejor cosecha, en el Apertura 2024, y dio un pase de gol.
Central por izquierda: Federico Pereira
El uruguayo de 25 años es uno de los baulartes en la zaga del “Turco”. Llegó en enero de 2024 a los Rojos y desde el primer momento se ganó un puesto en el once inicial.
Con “Tony” se ha afianzado y ha sido el hombre de confianza en la retaguardia, ante la lesión de Luan. Pereira ha sido titular en las dos Liguillas del bicampeonato y en esta, la del Apertura, marcó un gol decisivo para el pase a la final.
Central por derecha: Everardo López
Fue una de las revelaciones del torneo. Luego de ser una de las figuras de México en el Mundial Sub-20, en el que el Tri llegó hasta los cuartos de final, Mohamed apostó por Everardo López sobre el uruguayo Bruno Méndez para sustituir a Luan.
López completó cuatro partidos como titular en la Liguilla, pero vio acción en los seis. A pesar de solo tener 20, mostró personalidad en el campo y no se sintió la ausencia del brasileño Luan, multicampeón con el Palmeiras.
Su alineación en el campo le permitió a Mohamed contar con un extranjero más, que explotó en la zona ofensiva del campo. Ese fue Helinho, uno de los héroes de la final.
Lateral derecho: Santiago Simón
Simón llegó este semestre al Toluca, echado del River Plate. Mohamed vio en él potencial de ser un jugador polivalente que le diera fondo de armario a su plantilla.
Santiago es un interior que con el “Turco” mutó a lateral derecho, sector en donde le da solidez ofensiva y defensiva. Sus número en su primer semestre fueron 15 partidos y dos asistencias.
Extremo izquierdo: Alexis Vega
El capitán no jugó un solo partido desde la decimoquinta jornada, cuando sufrió una lesión en la pierna que lo apartó de las canchas las últimas dos fechas de la fase regular y los primeros cinco partidos de la Liguilla, pero dejarlo fuera de este conteo sería injusto, ya que definió la final.
Vega entró a disputar los 10 minutos finales del segundo tiempo, infiltrado, aún con dolencias, y así cargó al equipo. Estuvo cerca de permitirle a Marcel Ruiz anotar el gol que hubiera significado el título en el tiempo extra y en la serie de penaltis anotó dos disparos, el último, el que definió el bicampeonato.
Contención: Franco Romero
Romero tiene solo 25 años, pero desde que llegó a los escarlatas en enero de 2025 mostró una madurez y liderazgo nato que le sumó tranquilidad al centro del campo del Toluca.
Su fichaje fue en la gestión de “Tony”, quien no lo mueve del medio campo, desde donde ordena a los defensa y reparte balones con los cerebros ofensivos como Marcel Ruiz, Nicolás Castro o Alexis Vega.
Interior izquierdo: Nicolás Castro
Castro fue uno de los fichajes revelación en este semestre. Procedía el Elche de la segunda división español y nadie creía que seis meses después sería una de las mejores contrataciones del Apertura, junto con Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en 2022.
Asumió la generación de juego ofensivo ante la lesión de Vega. Sus números en su primer torneo fueron cuatro goles y ocho asistencias en 28 encuentros.
Interior derecho: Marcel Ruiz
Ruiz tuvo su torneo de consolidación en el Toluca. Si el primer título, el del Clausura 2025, lo catapultó a la selección mexicana, el del Apertura lo confirmó como inamovible en los esquemas de Javier Aguirre y Mohamed.
Ante la ausencia de Vega, el “Turco” le dio el gafete de capitán, un voto de confianza a un jugador de solo 25 años que partido a partido demuestra que su siguiente lugar debe ser el futbol europeo.
Extremo derecho: Helinho
El fichaje más caro en la historia del Toluca, por encima de los 14 millones de dólares, había tenido un paso irregular en los Rojos desde que arribó en septiembre de 2024.
Lesiones y falta de adaptación a la Liga MX lo privaron del nivel que se esperaba, pero en este Apertura tuvo sus mejores números: siete goles y cuatro pases para anotación.
En la final de vuelta fue clave para empatar 2-2 en el global, ya que abrió el marcador y dio la asistencia que forzó los penaltis.
Delantero: Paulinho
El portugués de 33 años es el delantero más rentable en los últimos tres torneos de la Liga MX, en los que fue el máximo goleador de forma consecutiva.
Esta fue su Liguilla más productiva desde que está en el Toluca, tres goles en seis partidos, una de sus anotaciones fue en el partido de vuelta de la final que le dio esperanzas a su equipo de firmar el bicampeonato.