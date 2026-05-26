Larcamón, el último ejemplo del transitado puente de DT's entre México y España
Justo el día en el que podía estar todavía celebrando el título del Cruz Azul que ayudó a construir, Nicolás Larcamón fue anunciado como entrenador del Sporting de Gijón, el club de Grupo Orlegi, propietario de Santos y hasta hace poco también del Atlas.
El entrenador argentino dirigirá ahora en la Segunda División española, un camino que hace apenas unos meses emprendió de manera similar el uruguayo Guillermo Almada, quien tras dirigir en Liga MX apareció en esa misma categoría de España.
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Si bien el caso de estos dos directores técnicos en buena medida se da por las inversiones que empresarios mexicanos han hecho en ese país, atrás también hay otros ejemplos de miembros de cuerpos técnicos o más entrenadores que tras una etapa de formación o consolidación en nuestro país, emigraron a Europa.
Del cese en Cruz Azul, a dirigir en España
Larcamón será entrenador del Sporting de Grupo Orlegi, luego de que el equipo se quedó lejos por pelear la promoción a Primera División, pues durante casi toda la campaña rondó la media tabla.
A sus 41 años de edad, el argentino dirigirá por primera vez en Europa, luego de comenzar su carrera en Venezuela y Chile, para luego continuar en Brasil y dos veces en México, primero como DT de Puebla y León y a su regreso de Necaxa y Cruz Azul.
Almada cumplió un sueño pero descendió con el Oviedo
El uruguayo que dirigió en México por seis años (2019-2025) fue contratado por el Valladolid a mediados del año pasado, luego de que a ese equipo llegaron los directivos mexicanos Gabriel Solares y Enrique Uruñuela.
Medio año después, Almada dejó al Sporting porque había sido invitado por el Oviedo, que sufría por la permanencia en la Primera División. Sin embargo, el charrúa anunció su adiós del club, luego de que el equipo descendió tras ser el peor de los 20 planteles en La Liga.
El Vasco, Ambriz y Hugo, otros ejemplos
Los puentes entre España y México son más transitados de lo que parecen y el mejor ejemplo es Javier Aguirre, pues después de dirigir al Atlante, Pachuca y por primera vez a la Selección Nacional, fue contratado por el Osasuna en 2002, el comienzo de una prolífica carrera en ese país que incluyó también al Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.
Ahí llevó como auxiliar a Ignacio Ambriz, quien luego en su etapa independiente dirigió al Huesca, en la Segunda División española, aunque con poco éxito.
Hugo Sánchez también tuvo experiencia como DT directamente en la Primera de España, donde salvó del descenso al Almería en 2009.
Otros sudamericanos que hicieron escala en México
Ahora de regreso en México para dirigir a Rayados, Matías Almeyda fue campeón con Chivas en 2018 y luego dirigió en la MLS, Grecia y también en España, con el Sevilla, mismo equipo que contrató al uruguayo Diego Alonso en 2023, luego de ser campeón con Pachuca y Rayados.
El hoy DT del Toluca, Antonio Mohamed, dirigió en 2018 al Celta de Vigo, club que tiene participación accionaria mexicana y que después contrató a Eduardo Coudet, quien tenía poco de haber dirigido al San Luis en México.
Por su parte, Diego Cocca también dirigió al Valladolid apenas 8 juegos hasta febrero del 2025, luego de ser bicampeón con Atlas y ser DT de la Selección Mexicana en el inicio del actual proceso mundialista, más allá de que Jorge Almirón fue DT del Elche después de dirigir a Dorados, Veracruz y Xolos.
Los últimos españoles en México sufrieron fracasos
En sentido contrario, algunos de los técnicos españoles o de otras nacionalidades que se han formado ahí y que han dirigido en México son Paco Jémez, quien en 2017 comenzó su etapa en Cruz Azul, o Michel González, histórico del Real Madrid que dirigió a Pumas entre 2019 y 2020.
Además, el trotamundos Beñat San José dirigió en Liga MX al Mazatlán FC y al Atlas, mientras que Santiago Solari también fue DT en México con el América, luego de haber dirigido incluso al Real Madrid.
Tan solo en este Clausura 2026 hubo tres estrategas españoles, aunque ninguno con éxito. Domenec Torrent (Rayados), Guillermo Abascal (San Luis) y Francisco Rodríguez (Santos) parecían llegar como una apuesta distinta, pero ninguno acabó el torneo y ninguno de sus equipos alcanzó Liguilla.