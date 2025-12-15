Luis García: cuando el destino lo puso como el portero de los títulos del Bicampeón Toluca
Cuarenta y ocho horas antes del partido de vuelta de la final del Apertura 2025 de la Liga MX, el portero Luis García pensaba que saldría a la banca en la definición de la serie del título entre su equipo, el Toluca, y los Tigres.
García, el arquero titular en la obtención de los tres títulos que había ganado el Toluca este años (Clausura 2025, Campeón de Campeones y Campeones Cup), había sido el suplente de Hugo González en los primeros cinco partidos de la Liguilla.
Pero un error de González, en el Juego de Ida de la Final, le dio a los Tigres la oportunidad de tomar ventaja de 1-0 en la serie. La falla puso a pensar a Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos, que tal vez era necesario volver al cancerbero que le había dado un triplete. Se sabe que el “Turco” es un técnico supersticioso, de cábalas.
“Me enteré dos días antes que iba a ser titular, fue una decisión que él tomó (Mohamed). Siempre estoy preparado para cuando se me requiera (…) Cuando nos informó del cambio no nos mencionó algo de una cábala, fue nada más una decisión que tomó. Este triunfo también es para Hugo porque venia haciéndolo bien”, explicó García, quien no disputaba un partido con el Toluca desde el primero de noviembre, en la penúltima jornada de la fase regular.
La alternancia de porteros no es algo nuevo para Mohamed, ya que lo ha implementado desde este torneo, cuando fichó a Hugo González, un jugador de su confianza con el que obtuvo un título de Liga MX con el América en 2014 y luego lo llevó para ser su portero titular en su primer etapa en el Monterrey.
El “Turco” les aclaró a ambos que cada dos partidos en promedio los alternaría. En la fase regular, García atajó ocho partidos y González ,10, sin embargo Hugo no soltó el marco desde la última jornada y en la Liguilla, hasta que cometió el error en el partido de ida de la final que le permitió a Ángel Correa y los Tigres ganar 1-0 para llegar con ventaja al duelo vuelta, en Toluca.
“El Turco siempre fue claro con nosotros, nos habló de forma sincera y le agradecemos eso”, comentó García, luego de que el Toluca obtuviera el título del Apertura 2025, que los convirtió en los quintos bicampeones en los torneos cortos de la Liga MX.
El cambio fue positivo para Mohamed, Luis García, quien hasta antes de Mohamed había sido un eterno suplente en el Toluca, ayudó a los Rojos a terminar el tiempo regular con victoria de 2-1 y firmar un empate de 2-2 en el global que forzó dos tiempos extras en los que mantuvo su valla invicta para llegar a los penaltis.
En la serie de penales, García también fue factor. Fue una tanda maratónica, con 12 tiradores por bando. Luis cobró el 11, que si anotaba le daba el título al Toluca, pero lo falló al cobrar por el centro, el mismo lugar en el que en el turno anterior había detenido el de su rival en la portería, Nahuel Guzmán.
“No soy experto cobrando penales así que no me voy a poner a colocarlo, prefiero fallar así”, señaló sobre la razón que le hizo tirar en el mismo sitio que Guzmán.
El arquero de 32 años se redimió de inmediato. En el siguiente disparo atajó su primer penalti de la serie, a Ángel Correa, el campeón del mundo que había sido la figura del torneo de los Tigres, tras lo cual Alexis Vega marcó el definitivo que selló el título.
García le ganó la partida a Guzmán, considerado por muchos el mejor arquero que ha llegado a México en los últimos 20 años, quien no detuvo ni un solo disparo.
Pero no lo hizo solo, el estudio de los tiradores rivales lo hizo de la mano de González, un veterano portero de 35 años multicampeón en América, Monterrey e incluso con la selección mexicana, con la que conquistó la Copa Oro de 2019.
“Trabajamos en equipo. Yo tenía toda la información de los penales y la analizamos juntos. Siempre hemos trabajado juntos. La decisión de alternar la sabíamos desde el principio”, afirmó Hugo, tras la victoria.
Hugo admitió que el no iniciar el partido de vuelta lo “sacudió”. “La decisión es dura. Este era el partido que todos queríamos jugar, me tocó lo más difícil en el partido de ida, pero me voy contento por el equipo y Luis. Lo único que importaba era ganar”.
Mohamed ha sabido llevar con éxito esta inusual relación entre sus porteros: cuatro títulos en 2025 y un bicampeonato de liga. Junto con ello, le ayudó a liberar una plaza de extranjero, ya que ambos son mexicanos. La fórmula de los guardameta forma parte de la dinastía del Toluca.