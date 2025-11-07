Mexicanos que han conseguido el título de goleo en torneos cortos de la Liga MX: una auténtica hazaña
La disputa por el título de goleo del Apertura 2025 llega a su punto máximo, cuando se juegue la Jornada 17, última de la campaña regular y dentro de esa lucha destaca que Armando ‘La Hormiga’ González, delantero de las Chivas del Guadalajara, pueda convertirse en apenas el mexicano número 12 en coronarse campeón de goleo en torneos cortos del Futbol Mexicano.
Con 11 goles anotados, ‘La Hormiga’ González busca ser el máximo romperredes del Apertura 2025, empatado con el mismo número de anotaciones con Joao Paulo Dias, ‘Paulinho’, delantero del Toluca, y con Joao Pedro, atacante del Atlético de San Luis.
No obstante, de conseguir el título, el canterano de las Chivas se pondría en la vitrina de delanteros mexicanos que alcanzan este logro, algo sumamente difícil.
Mexicanos campeones de goleo de la Liga MX
De 57 torneos cortos que se han disputado hasta ahora, desde que se instauraron en el Invierno de 1996 (el Clausura 2020 se canceló por COVID), en 12 de ellos un mexicano ha sido campeón de goleo y cabe aclarar que una vez ha habido un bicampeón de goleo (Jared Borgetti), por lo que hasta ahora son 11 los delanteros nacionales que se han alzado con el título de romperredes.
El primer campeón de goleo mexicano en torneos cortos fue Luis García, quien se coronó en el Invierno 97 con 12 goles, jugando para el Atlante. Antes de que acabara la década de los 90, Cuauhtémoc Blanco y Jesús Olalde también lo consiguieron.
Del 2000 al 2010 fueron cuatro mexicanos los que quedaron campeones de goleo, siendo bicampeón en solitario el delantero de Santos, Jared Borgetti, quien ganó en el Invierno 2000 con 17 goles y en el Verano 2001 con 13 tantos. Los otros tres fueron Everardo Begines (Verano 2000), Omar Bravo (Clausura 2007) y Javier ‘Chicharito’ Hernández (Bicentenario 2010).
De esos 12 torneos en los que un mexicano lo ha conseguido, en cuatro campañas ha sido un título compartido: En el Clausura 2024 Uriel Antuna (Cruz Azul) fue campeón de goleo junto a Salomón Rondón (Pachuca), Dibier Cambindo (Necaxa) y Federico Viñas (León), todos con 8 tantos. En el Apertura 2019 fueron Alan Pulido (Chivas) y Mauro Quiroga (Necaxa), con 12. En el Bicentenario 2010, Javier ‘Chicharito Hernández (Chivas) lo compartió con Hérculez Gómez (Puebla) y Johan Fano (Atlante), con 10 goles y en el Verano 2000 lo consiguió Everardo Begines (León), compartiendo con Sebastián Abreu (Tecos) y Agustín Delgado (Necaxa)
¿Qué mexicanos han sido campeones de goleo de Liga MX en torneos cortos?
- Uriel Antuna (Cruz Azul) | Clausura 2024 | | 8 goles*
- Henry Martín (América) | Clausura 2023 | 14 goles
- Alan Pulido (Chivas)* | Apertura 2019 | 12 goles*
- Ángel Reyna (América) | Clausura 2011 | 13 goles
- Javier Hernández (Chivas) | Bicentenario 2010 | 10 goles*
- Omar Bravo (Chivas) | Clausura 2007 | 11 goles
- Jared Borgetti (Santos Laguna) | Verano 2001 | 13 goles
- Jared Borgetti (Santos Laguna) | Invierno 2000 | 17 goles
- Everaldo Begines (León)* | Verano 2000 | 14 goles*
- Jesús Olalde (Pumas) | Invierno 1999 | 15 goles
- Cuauhtémoc Blanco (América) | Invierno 1998 | 16 goles
- Luis García (Atlante) | Invierno 1997 | 12 goles
*Campeonato de goleo compartido