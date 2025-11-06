“Hormiga” González sueña con ser el cuarto campeón de goleo de Chivas en torneos cortos
A sus 22 años, Armando la “Hormiga” González tiene la oportunidad de hacer historia en las Chivas del Guadalajara. Si al finalizar la decimoséptima jornada termina como campeón de goleo será apenas el cuarto en la historia de la institución Rojiblanca en los torneos cortos.
Desde 1996, cuando la Liga MX empezó a disputa dos certámenes por temporada, las Chivas solo ha tenido tres. González se uniría a nombres que trascendieron en la institución.
Omar Bravo, en el Clausura 2007 fue el primero al terminar con 11 finalizaciones; Javier “Chicharito” Hernández, el segundo con 10 dianas en el Bicentenario 2010, y Alan Pulido, el tercero con 12 tantos en el Apertura 2019.
Bravo, detenido en octubre pasada por presunto abuso sexual a una menor, es el goleador histórico de las Chivas con 160 dianas. Él se formó en el seno del Guadalajara, al que se incorporó con 18 años.
Tuvo tres etapas, la primera comenzó en 2001, en su debut en la primera división y duró hasta 2008. En ese primer capítulo fue cuando fue campeón de goleo y en 2006 de liga con el equipo.
Su buen nivel le permitió emigrar un año después de ser máximo anotador al balompié europeo, en el Deportivo la Coruña español, en donde no se estableció y seis meses después volvió a México.
En tierras ibéricas marcó tres veces y dio un pase para gol en 21 partidos. Luego se fue a Tigres y a la campaña siguiente volvió a enrolarse con el chiverío, por tres semestres más, en los que ayudó al club a ser subcampeón de la Copa Libertadores de 2010.
En 2011 se fue a la MLS con el Sporting Kansas City, pero volvió para el Clausura 2012 a su país, para pasar un año en el Cruz Azul y otro más en el Atlas, odiado rival de las Chivas, a las que volvió en 2013 y en sus últimas cinco temporadas en su casa obtuvo los títulos de la Copa MX del Apertura 2015 y la Supercopa MX 2015-16.
Cerró su etapa como rojiblanco con 160 balones mandados al fondo de la red, el récord absoluto.
“Chicharito” también se formó en las Chivas, a las que llegó con 9 años. Él proviene de una familia de exfutbolistas. Su abuelo, Tomás Balcázar, fue elemento rojiblanco que formó parte del Campeonísimo, que ganó ocho campeonatos de Liga entre 1956 y 1970.
Él fue quien le pasó la pasión por las Chivas al “Chicharito”, ya que el papá de Javier, que lleva su mismo nombre, también fue jugador, pero no militó en el Guadalajara.
Cuando debutó en primera con 18 años, un 9 de septiembre de 2006, entró de cambio por Bravo, lo que pudo considerarse como un cambio de estafeta. En ese partido anotó el 4-0 final en la victoria sobre el Necaxa.
A partir de ahí, su carrera fue en ascenso. Solo pasó cuatro años en el primer equipo de las Chivas, tiempo en el cual marcó 29 dianas, entre ellas las 10 con las que quedó campeón de goleo en el Bicentenario 2010 junto a Hérculez Gómez (Puebla) y Johan Fano (Atlante).
Ese mismo torneo fue vendido con 22 años, los mismo que la “Hormiga”, al Manchester United, con los que vivió su época más fructífera en el futbol europeo: dos Premier League y un subcampeonato de la Champions League.
A su salida de los Diablos Rojos en 2014, empezó su periplo, primero con el Real Madrid, una campaña en la que fue un “súper suplente” con nueve dianas y nueve asistencias en 33 duelos.
Luego fue al Bayer Leverkusen alemán (39 goles), West Ham, en donde celebró 17 tantos que lo tuvieron hasta este año como el mexicano con más goles en la Premier League, pero fue rebasado por Raúl Jiménez; Sevilla (3), Los Ángeles Galaxy de la MLS (39) y su regreso a las Chivas, que no ha sido nada fructífero, apenas tres goles y una asistencia en 38 duelos.
Junto a su trayectoria en clubes, Hernández también hizo historia en la selección mexicana, en la que es uno de los tres mexicanos en marcar en tres mundiales distintos (2 en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014 y uno más en Rusia 2018) y es el goleador histórico con 52 dianas.
Pulido fue el último monarca de los artilleros del Guadalajara y el único que no se formó en casa. Llegó al Rebaño luego de comenzar su carrera en 2010 con los Tigres, en los que en 125 partidos convirtió 40 veces y dio 12 pases para gol.
Con los felinos fue protagonista en los títulos del Apertura 2011 y de Copa en el Clausura 2014, lo que le ayudó a emigrar a Grecia en enero 2015 con el Levadiakos, sin embargo su mejor momento en el Viejo continente fue con el Olympiakos, al que llegó en julio de ese año y con el obtuvo la Superliga del país, con una aportación de seis goles y tres asistencias en 17 encuentros.
Su primer período como Rojiblanco fue el mejor. En 117 duelos mandó la pelota adentro de la portería 41 ocasiones. Fue clave en la obtención de los títulos del Clausura 2017, en el que marcó un doblete en la final; la Copa MX Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, además del título de goleo en 2019 que compartió con Mauro Quiroga (Necaxa).
En 2020 salió cinco años al Sporting Kansas City y volvió en el Clausura 2025 pasado, con 33 años, a las Chivas, sin haber tenido un impacto relevante: solo dos anotaciones en 20 duelos.
Ante la falta de nivel de Hernández, 35 años, y Pulido, la “Hormiga” ha irrumpido como el definidor de las Chivas de Gabriel Milito, que esta última jornada tienen dos objetivos: no salir de los seis mejores clasificados para librar el Play-in e ir directo a los cuartos de final y ayudar a González a ser el cuarto máximo romperredes de la institución desde 1996.
El rival será el Monterrey, quinto clasificado. González tiene motivación extra, porque ser el mejor goleador del torneo lo metería en la terna para ser uno de los delanteros de Javier Aguirre en el Mundial 2026.
En las próximas horas, el “Vasco” presentará la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre y el nombre de Armando suena fuerte, por las lesiones de Santiago Giménez, Julián Quiñones y Alexis Vega. La oportunidad es ahora para la “Hormiga”.
Al momento, la "Hormiga" suma 11 dianas, la misma cantidad que Paulinho, del Toluca, y Joao Pedro, del San Luis, por lo que todo se define en la última fecha del torneo.