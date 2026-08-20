¿Qué equipos habrían descendido de la Liga MX si no se hubiera eliminado el descenso?
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) sepultó definitivamente el ascenso deportivo en el futbol mexicano. Con el nuevo Reglamento de Competencia para la temporada 2026-27, los clubes de Liga MX ya no podrán descender a la Liga de Expansión y los equipos de la categoría inferior tampoco podrán subir por méritos deportivos. La medida cierra un proceso que comenzó en 2020, cuando el descenso fue suspendido durante la pandemia de COVID-19.
El último equipo que perdió la categoría en la cancha fue Jaguares de Chiapas, en el Clausura 2017. A partir de 2020, el sistema cambió: los clubes que terminaran en los últimos lugares de la tabla de cociente conservarían su lugar en Primera División, pero tendrían que pagar multas económicas. Ese mecanismo se mantuvo durante varias temporadas hasta desaparecer también con el reglamento vigente para 2026-27.
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Si el descenso deportivo hubiera continuado, estos son los equipos que habrían perdido la categoría en cada temporada desde la suspensión:
Los equipos que habrían descendido desde 2020
- 2020-21 | Atlético de San Luis
- 2021-22 | FC Juárez
- 2022-23 | Querétaro
- 2023-24 | Tijuana
- 2024-25 | Mazatlán FC
- 2025-26 | Puebla
El primero de esta lista, Atlético de San Luis, terminó en el último lugar del cociente en 2020-21 y pagó una multa de 120 millones de pesos. A partir de la siguiente temporada, el último lugar debía pagar 80 millones, mientras que el penúltimo y antepenúltimo cubrían 47 y 33 millones, respectivamente.
Así, Atlético de San Luis, FC Juárez, Querétaro, Tijuana, Mazatlán y Puebla son los seis equipos que, bajo el antiguo sistema de ascenso y descenso, habrían perdido su lugar en la Liga MX desde la suspensión de 2020. Ninguno descendió realmente, porque el castigo deportivo había sido sustituido por sanciones económicas y, para 2025-26, las multas también dejaron de aplicarse.
De esta manera, Jaguares de Chiapas permanece como el último equipo que descendió deportivamente en el futbol mexicano, en el Clausura 2017. Después de aquel descenso, la Liga MX pasó de un sistema de promoción y relegación en la cancha a uno basado primero en multas y finalmente a uno sin consecuencias para los últimos lugares de la tabla de cociente. Para la temporada 2026-27, la tabla porcentual se mantiene únicamente con fines estadísticos.