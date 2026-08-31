Un líder de goleo improbable: el venezolano Rondón suma 6 tantos con un equipo sotanero
El máximo goleador del Apertura 2026 no pertenece a uno de los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla ni atraviesa los años centrales de su carrera. Salomón Rondón lidera en solitario la clasificación con seis goles en seis jornadas, a pesar de que Pachuca marcha en el decimoquinto puesto con cinco puntos. A sus 36 años y a pocos días de cumplir 37, el delantero venezolano mantiene intacta su relación con el área.
Su sexta anotación llegó frente a Chivas, en un partido que parecía perdido para los Tuzos. Guadalajara tomó la ventaja desde el minuto tres y conservó el resultado durante casi todo el encuentro, pero una falta de Richard Ledezma sobre Nicolás Vallejo provocó un penal después de la revisión del VAR. Rondón asumió la responsabilidad al minuto 80, engañó a Raúl Rangel y rescató el empate 1-1 en el Estadio Hidalgo.
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El gol también le permitió separarse de Lucas Ocampos. El atacante de Monterrey terminó la sexta jornada con cinco tantos, uno menos que el venezolano. Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Julián Carranza y Santiago Homenchenko aparecen detrás con cuatro cada uno.
Rondón comenzó el torneo con un doblete en la victoria 3-0 sobre Pumas. Una semana después marcó de cabeza ante Querétaro, aunque Pachuca perdió 2-1. Tras quedarse sin anotar frente a León, recuperó el liderato con dos goles contra Puebla, uno de ellos desde el punto penal, pese a otra derrota de los Tuzos. Tampoco convirtió ante Atlético de San Luis, pero su ejecución frente a Chivas completó una cuenta de seis anotaciones en cuatro partidos distintos.
La cifra adquiere mayor relevancia cuando se compara con la producción colectiva del equipo. Pachuca ha marcado ocho goles en el Apertura 2026 y Rondón es responsable de seis: el 75 por ciento de toda la ofensiva tuza. Ningún otro jugador del plantel supera una anotación. Mientras el conjunto hidalguense busca estabilidad después de una victoria, dos empates y tres derrotas, su delantero compite por el reconocimiento individual más importante para un atacante.
El momento también confirma el éxito de su regreso. Rondón dejó Pachuca en 2025 para jugar con el Real Oviedo, pero su etapa en España terminó después de 16 partidos y dos goles. Volvió a México en diciembre de ese año y recuperó el protagonismo dentro de un sistema que conoce sus virtudes: fuerza para proteger el balón, capacidad aérea, experiencia para ocupar el área y serenidad frente al portero.
Su segunda etapa ya lo devolvió a los primeros planos de la Liga MX. El gol contra Chivas elevó su cuenta a 47 anotaciones en todas las competencias con Pachuca. Ocupa el séptimo puesto entre los máximos goleadores históricos del club y se encuentra a tres de Sergio Santana, quien ocupa el sexto lugar con 50. Por encima aparecen figuras como Franco Jara, Gabriel Caballero y Christian Giménez.
La relación entre Rondón y Pachuca produjo resultados desde su llegada en enero de 2024. En su primer torneo compartió el campeonato de goleo del Clausura con Uriel Antuna, Diber Cambindo y Federico Viñas; cada uno terminó la fase regular con ocho tantos. El venezolano agregó dos anotaciones en la fase final y cerró aquel semestre con diez goles de Liga MX.
Su mayor obra llegó en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024. Rondón marcó nueve veces, obtuvo la Bota de Oro y recibió el premio al mejor jugador del torneo. En la final anotó un doblete contra Columbus Crew y encabezó la victoria 3-0 que le entregó a Pachuca su sexto título regional. Aquella conquista permitió que los Tuzos disputaran la Copa Intercontinental de 2024 y el Mundial de Clubes de 2025.
El impacto del delantero supera su paso por México. Rondón jugó en España, Rusia, Inglaterra, China y Argentina antes de encontrar en Pachuca uno de los periodos más productivos de su trayectoria. También es el máximo goleador histórico de la selección venezolana. En marzo de 2026 alcanzó los 50 tantos con la Vinotinto gracias a un doblete contra Trinidad y Tobago.
El Apertura todavía tiene once jornadas por delante y la lucha por el campeonato de goleo apenas comienza. Ocampos permanece a un tanto y el grupo de perseguidores mexicanos se mantiene cerca. Rondón, sin embargo, ya colocó su nombre en la cima y sostiene una candidatura que no depende de una racha aislada. Ya fue campeón de goleo, conquistó la Concacaf y respondió en escenarios internacionales.
Pachuca aún debe encontrar una respuesta colectiva para escapar de la parte baja de la clasificación. Rondón ya entregó la suya. El líder de goleo de la Liga MX es venezolano, tiene 36 años y todavía convierte cada oportunidad en una prueba de que el instinto dentro del área no envejece.