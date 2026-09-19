Seis protagonistas que pueden decidir el Clásico: Los hombres clave del América y Chivas
Los Clásicos Nacionales, epicentros de las emociones, espacios donde las grandes gestas se forjan y se consolidan las estrellas. Para este duelo, hay seis jugadores que podrían marcar la diferencia y escribir su propia historia en este duelo entre América y Chivas.
Este sábado 19 de septiembre, en punto de las 21:15 horas, se vivirá la edición 265 de la rivalidad más grande del futbol mexicano. Para este encuentro, ambos equipos llegarán peleando en la parte alta de la clasificación, con el Guadalajara en la segunda posición con 17 puntos, mientras las Águilas aparecen terceras, con 16 unidades.
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Y aunque Chivas viene de una racha de siete juegos sin perder y América de un descalabro en la pasada fecha ante Cruz Azul, en el deporte no hay nada escrito. Y es que, en este caso, ambos equipos cuentan con elementos que, con sus habilidades y hasta la motivación de jugar un Clásico, pueden decantar el resultado de este encuentro.
Los 3 jugadores a seguir del América
Rodolfo Cota
Pese a la lesión de Luis Ángel Malagón en el mes de marzo, el arco azulcrema sigue siendo una de las fortalezas del equipo. Y es que el experimentado Rodolfo Cota saltó desde la banca para responder de buena forma ante la emergencia, aprovechando el momento para tomar un segundo aire en su carrera. En el actual Apertura 2026, el portero ha sido una de las figuras del torneo, participando en 5 de las 7 fechas que ha disputado el club y manteniendo el cero en dos ocasiones.
Brian Rodríguez
Durante el mercado de verano surgieron rumores sobre la salida del charrúa. Lejos de eso, el extremo derecho se ha quedado en el club para afianzarse como el máximo romperredes de las Águilas en lo que va de la campaña, con 3 tantos, empatado con Henry Martín.
Miguel Borja
El colombiano llegó como refuerzo, debutó recién en la jornada anterior en un duelo de alta intensidad como lo fue el Clásico Joven ante Cruz Azul y 12 minutos le bastaron para marcar su primer tanto. Ahora, contra Chivas, en el Clásico Nacional, busca demostrar que está hecho para los grandes escenarios.
Los 3 jugadores a seguir de Chivas
Santiago Sandoval
Cuando Armando “La Hormiga” González partió de Chivas rumbo a Europa, sembró la duda sobre cuál sería el nuevo delantero que iba a suplir su salida. El equipo, en lugar de buscar en el mercado, prefirió mirar a su cantera y darle la oportunidad a Santiago Sandoval, que venía de coronarse campeón del Concacaf Sub-20 con la selección. El delantero juvenil ha respondido a la confianza con 3 goles, incluyendo un doblete contra Pumas. Ahora, este Clásico Nacional puede ser el espacio ideal para consagrarse como el nuevo ídolo emergente del Rebaño.
Roberto “Piojo” Alvarado
Un futbolista multifacético, capaz de jugar por la banda y por el centro del campo para realizar labores de ataque, lo que lo pone como el futbolista que más peligro genera de la plantilla rojiblanca. Ha demostrado su olfato goleador, colocándose como el máximo anotador del club en esta campaña y dentro del top 5 de la tabla de goleo de la Liga MX con 4 tantos, pero también su capacidad asociativa, contribuyendo a sus compañeros con una asistencia.
Raúl “Tala” Rangel
Así como el América, Chivas también ha mostrado una solvencia defensiva. De hecho, se coloca junto a Toluca como la mejor defensiva, concediendo apenas 6 tantos en 8 encuentros disputados, menos de un gol por partido en promedio. Además, Rangel, que fue titular y pieza clave con la selección mexicana en el Mundial 2026, también ha demostrado su talento en el equipo rojiblanco al colgar el cero en al menos cuatro juegos.
Con todos los ingredientes listos sobre la mesa, una vez empiece a rodar el balón, tanto azulcremas como rojiblancos buscarán dar el golpe de autoridad que les de los tres puntos y un triunfo en el orgullo por imponerse a máximo rival.