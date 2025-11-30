Sin despeinarse, Toluca avanza a Semifinales tras empatar sin goles ante FC Juárez en la vuelta
Sin emplearse a fondo y aprovechando el triunfo que sacaron en el juego de ida, los Diablos Rojos del Toluca avanzaron a las Semifinales del Apertura 2025 tras empatar sin goles en la vuelta ante los Bravos de Juárez, que se despidieron con decoro luego de jugar su primera Liguilla en su historia.
El conjunto escarlata generó oportunidades para ganar el partido y confirmarse como el mejor equipo de esta eliminatoria, sin embargo, el portero de Bravos, Sebastián Jurado, tuvo excelentes intervenciones a lo largo del juego que impidieron que los locales anotaran un gol.
Te puede interesar: Monterrey resucita y elimina al América de último minuto para avanzar a Semifinales
Apenas en cuatro minutos, Paulinho, el campeón goleador del Apertura 2025, tuvo dos oportunidades de gol, una de ellas con un disparo que pasó apenas a un lado de la portería. Esto confirmaba que los Diablos salían con la intención de finiquitar pronto el juego.
Pero si esas dos llegadas de Paulinho mandaban ese mensaje, al 33’ llegó las más clara por parte de los Diablos. Un cabezazo de Federico Pereyra parecía que sentenciaba el juego, pero en la línea de gol el defensa Alejandro Mayorga evitó la caída de su marco cuando el portero Jurado ya estaba vencido.
Después de eso, Toluca bajó la intensidad de sus llegadas, sabedor de que en la bolsa tenía el pase a las Semifinales, aunado a que FC Juárez generaba pocas llegadas de peligro. Aunque mostraban deseos y no bajaban los brazos, para los Bravos era complicado crear peligro a la meta de Hugo González.
Así transcurrió la segunda parte, con un Toluca siendo más peligroso, pero sin poder abrir la meta de los visitantes. Sin embargo, fue algo que no preocupó a los de Mohamed, pues el pase ya estaba decretado.
Ahora, Toluca se mantiene como el mejor equipo sembrado para las Semifinales y con el sueño de mantenerse en el camino en busca del bicampeonato.