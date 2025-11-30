Sin despeinarse, Toluca avanza a Semifinales tras empatar sin goles ante FC Juárez en la vuelta

👹🔥 @TolucaFC terminó el trabajo.



En casa los Diablos sellaron el pase a Semifinales.#EntregamosTodoPorElFut y @amazonmex nos entrega el marcador. 📦https://t.co/A9dyicB5wB 📰✍️#TOLJUA | #LaFiestaDeLaAfición | #AmazonMX | #AP25 pic.twitter.com/uBoI8aGnm0