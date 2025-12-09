¿El “último baile” de André-Pierre Gignac? el francés busca su sexto título de Liga con Tigres
La Final del Apertura 2025 ofrece un enfrentamiento inédito entre Toluca y Tigres, dos equipos que han destacado en el Futbol Mexicano; los Diablos Rojos buscan el Bicampeonato y reverdecer viejos laureles de su época ganadora de finales de los 90 y principio de la década del 2000, mientras que los felinos buscan su noveno título y mantenerse como uno de los equipos protagonistas de los últimos 10 años.
Pero curiosamente quien se robará los reflectores en esta Final será el delantero André-Piere Gignac. El francés, quien recién cumplió una década como jugador de los Tigres el pasado junio, se encuentra en el que quizá sea su “último baile” en la búsqueda de un título más del Futbol Mexicano.
Hablar de Gignac es referirse a uno de los mejores jugadores extranjeros que han pisado el Futbol Mexicano, a la altura de monstruos consagrados como Carlos Reynoso, Miguel Marín, José Cardozo y Alex Aguinaga. Y, justamente como esos nombres, la grandeza de Gignac no radica en el nombre con el que llegó al balompié nacional, sino en lo conseguido en el equipo de los Tigres. Hoy hay nombres como Sergio Ramos, James Rodríguez, Sergio Canales, por mencionar algunos, pero ninguno de ellos, con sus pergaminos cubiertos de oro europeo, han conseguido lo que el francés ha hecho durante una década.
André-Pierre Gignac transformó la historia de Tigres desde que llegó a Monterrey en junio de 2015. El delantero francés llegó como libre tras finalizar su etapa con el Olympique de Marsella. En México, lo único que se conocía de él era que había jugado contra la Selección Mexicana en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que había sido goleador con el Marsella. Para el conjunto felino, su llegada era una apuesta ambiciosa y un auténtico volado. Su debut se dio en la Copa Libertadores de ese año, donde cayó en la Final ante el Inter de Porto Alegre. Aunque los felinos perdieron, ahí dio los primeros indicios de lo que daría al club.
El impacto del galo fue inmediato: en su primer semestre, Tigres conquistó su primer título de Liga, el del Apertura 2015. Ahí Gignac fue la figura y el referente al ataque. Ese título dio paso a la época dorada de los felinos, donde el francés fue protagonista principal.
Posteriormente, Gignac, bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti, llevó a los Tigres a los títulos del Apertura 2016 y Apertura 2017, torneos en los que los felinos consolidaron su hegemonía y donde el francés fue la piedra angular de una ofensiva.
Dos años después, en 2019, Gignac sumó a su palmarés el título del Clausura 2019, una Liguilla en la que volvió a ser protagonista. Tuvieron que pasar 4 años para que, ya siendo un veterano, volviera a levantar el título de Liga en el Clausura 2023, demostrando que aún contaba con combustible tras casi una década de su llegada a México.
Si eso fuera poco, en lo individual, Gignac rompió uno de los récords más simbólicos de Tigres. El francés se convirtió en el máximo goleador histórico de los felinos. Superó a Tomás Boy cuando anotó su gol 105 contra Pumas en la jornada 3 del Apertura 2019. Para el 17 de enero de 2024, con un gol frente al León en la jornada 1 del Clausura 2024, alcanzó la cifra de 200 goles oficiales con la camiseta felina. Ahora, previo a la Final ante Toluca, el francés suma 221 goles, según Transfermarkt.
Hoy, parece que “el último baile” de Gignac está cerca. Con 40 años recién cumplidos (5 de diciembre de 1985) buscará su sexto título de Liga. El retiro se ve cercano, pero el legado de Gignac no parece que tendrá fin, aunque cuelgue las botas, pues su futuro parece estar en las oficinas, como directivo. El club ya dio el primer paso, al poner a Guido Pizarro como director técnico y la intención es que sean una dupla que aproveche el envión que ambos dieron en la cancha para trasladarlo al siguiente nivel y hacer a Tigres un equipo de época.
André Pierre Gignac y sus títulos de Liga MX con Tigres
- Apertura 2015
- Apertura 2016
- Apertura 2017
- Clausura 2019
- Clausura 2023
Otros títulos de Gignac con Tigres
- Campeón de Campeones: 2016, 2017, 2018 y 2023
- CONCACAF Champions League: 2020
- Campeones Cup: 2018 y 2023