Diablos Rojos y Charros inauguran la Serie del Rey 2025 con un histórico duelo inédito
La Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol enfrenta a los campeones de la temporada 2024, los Diablos Rojos del México y a los campeones invernales, los Charros de Jalisco, con los veteranos Lorenzo Bundy y Benjamín Gil como managers.
Ambos equipos se miden por primera vez en una final de LMB, y los dos buscan un bicampeonato histórico: los Pingos buscan el bicampeonato —2002-03 fue la última vez que lo consiguieron—, mientras que los Charros podrían ser el primer equipo en la historia del beisbol mexicano en ganar en el mismo año el título de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y el título de verano.
La serie al mejor de siete se jugará bajo el formato de 2-3-2: los dos primeros juegos —y el sexto y séptimo, de ser necesarios— serán en la capital del país, mientras que los tres duelos intermedios se disputarán en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco
En el marco de este histórico duelo, la LMB celebra su Centenario en 2025 con un nuevo trofeo conmemorativo. El flamante cetro de campeón recibe el nombre de “108 Costuras”, en homenaje a las 108 costuras de la pelota de béisbol. Se trata de una pieza escultórica de plata y madera, diseñada por la orfebrería TANE como la nueva corona del Rey del béisbol mexicano.
Payán vs Pinto, primeros en la rotación
Los abridores designados para el Juego 1 de la Serie del Rey son Ricardo Pinto, por los Diablos Rojos del México, y Luis Payán, por los Charros de Jalisco; ambos encabezan las rotaciones de sus equipos y representan la primera gran batalla monticular de la final.
El derecho Ricardo Pinto ha sido el hombre más seguro de la rotación para los escarlatas. Exhibe 2.25 de efectividad en 20 entradas y 4 aperturas de playoffs, con 23 ponches y 8 bases por bola.
Payán, por otro lado, ha sido el abridor más consistente de los jaliscienses durante la postemporada. Tiene marca de 3-1 en 5 juegos con efectividad de 2.45 en casi 30 entradas lanzadas. Ha permitido solo 8 carreras y ha recetado 26 ponches. Su promedio de bateo en contra es un increíble .170.
Ambos lanzadores destacan por su consistencia: Payán ha limitado el bateo de sus rivales a solo 17 hits en 29.1 entradas y Pinto ha dominado con su repertorio: suma 23 chocolates en 20 innings.
Lorenzo Bundy definió una rotación de cuatro abridores: en orden trabajarán Pinto, Justin Courtney, Brooks Hall y Efraín Contreras, quienes buscarán salidas largas. En el bullpen escarlata destacan relevistas de experiencia como Jean Carlos Mejía y el japonés Tomohiro Anraku, quienes han sido clave cada noche para cerrar juegos.
Por su parte, Benjamín Gil se apoya en su poderosa rotación tapatía: el cronograma de Charros indica que abren con Payán, seguidos por el ex lanzador de los Diablos Zac Grotz, luego el experimentado Luis Iván Rodríguez y finalmente Eduardo Vera.
Rivales conocidos
Quizás una de las claves más importantes para esta serie inédita en la LMB será la familiaridad que existe entre ambos clubes. Diablos y Charros han intercambiado jugadores en los últimos meses, lo que añade un matiz particular al enfrentamiento.
El jardinero panameño Allen Córdoba pasó de Jalisco a la capital en julio de este año, mientras que Zac Grotz empezó la temporada en el México y tras ser cambiado a los Charros se consolidó como un brazo de confianza en la rotación tapatía.
Otro caso es el relevista Trevor Clifton, quien, tras su paso por Charros en otoño de 2024, fue firmado por Diablos en abril de 2025 y finalmente regresó a la novena dirigida por Benjamín Gil al final de esta temporada regular.
Entre los Diablos Rojos destacan algunos jugadores que repiten con su manager invernal en la liga del Pacífico. Por ejemplo, el jardinero Julián Ornelas, figura de la ofensiva escarlata, jugó la temporada 2024-25 con los Charros de Jalisco en la LAMP, bajo el mando de Benjamín Gil.
Más allá de lanzadores, cada equipo tiene bateadores y relevistas de alto perfil. En los Diablos Rojos sobresale Robinson Canó, veterano con pasado en Grandes Ligas. Canó, de 42 años, ha sido el bate más consistente de la postemporada escarlata, con promedio de .400, 18 remolcadas, y un increíble OPS de 1.016.
Por su parte, los Charros de Jalisco dependen del poder de Willie Calhoun, refuerzo de última hora llegado de la Liga Mexicana del Pacífico. Calhoun batea para .377 con seis cuadrangulares y 17 empujadas en los playoffs.
El primer choque de la Serie del Rey se perfila como un duelo crucial para marcar momentum. Los Diablos Rojos salen de locales, buscando la primera victoria en el Harp Helú para encaminarse al bicampeonato. La presión está en los Charros de evitar la barrida inicial y poder llevar la contienda a su terreno en Jalisco.
En el Estadio Alfredo Harp Helú, que se prepara para recibir a más de 20 mil fanáticos, el pitcheo de calidad chocará con las poderosas alineaciones de ambos bandos. Será fundamental contener a los bateadores contrarios y aprovechar cada oportunidad: un rally temprano o un relevo largo de calidad pueden decidir este arranque.
El juego inaugural ofrecerá las primeras pinceladas de la batalla, con la mirada puesta en el nuevo trofeo de 108 costuras y en escribir un capítulo histórico en el beisbol mexicano.