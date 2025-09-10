Diablos Rojos y Charros inauguran la Serie del Rey 2025 con un histórico duelo inédito

Ya fue campeón en Venezuela y quiere serlo en México 🏆🇻🇪 ¡RICARDO PINTO VUELVE POR MÁS! 😈 El MVP de la final de la LVBP Y Serie del Caribe 2024, ya está en el infierno 👹🏆 ¡BIENVENIDO DE VUELTA! #H1S7ORICOS pic.twitter.com/THp75QvSmw