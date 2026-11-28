Alexa Moreno volverá a la gimnasia. Después de un año marcado por las lesiones, dos operaciones y una rehabilitación que la obligó a detenerse, la mexicana decidió abrir un nuevo capítulo en su carrera. Los Ángeles 2028 está en el horizonte y, aunque todavía necesita recuperar su mejor condición física, ya no contempla el retiro como el siguiente paso.

La decisión comenzó a tomar forma después de los Juegos Olímpicos de París 2024. A diferencia de otros ciclos, cuando terminaba una competencia y sentía la necesidad de alejarse de la gimnasia, esta vez se quedó con ganas de más.

“Yo después de París dije: ‘Sí, me aviento otro’. Sentí que se acabó todo muy rápido”, contó en entrevista con Sports Illustrated México.

El deseo de continuar, sin embargo, encontró un obstáculo: su cuerpo. La rodilla ya no respondía como antes y el tobillo también necesitaba una intervención. Antes de pensar en otra competencia, Moreno tuvo que atender las lesiones que arrastraba desde el ciclo anterior.

“Sí tenía muchas ganas de regresar a entrenar, pero mi cuerpo no daba para mucho más. Entonces dije: ‘Bueno, me voy a dedicar a ser una persona un poco más sana, arreglar lo que se tenga que arreglar y vamos viendo con el tiempo’”.

En 2025 pasó por dos cirugías. Primero atendió el tobillo, que tenía un desgaste acumulado durante años y limitaba incluso sus actividades cotidianas. Después llegó la operación de rodilla, en junio, en España. El procedimiento incluyó un injerto de cartílago, uno de menisco y una osteotomía para evitar que la lesión volviera a aparecer.

“Fue un procedimiento muy invasivo, pero decidí tomar como mejor opción saber qué era lo mejor y hacer lo que pudiera por tener una rodilla funcional, porque ya era demasiado”.

La recuperación fue más complicada de lo que esperaba. Durante los primeros días dormía casi todo el tiempo; después llegaron el dolor, las náuseas provocadas por los medicamentos y la dificultad para volver a caminar. Estuvo cerca de dos meses sin apoyar la pierna y tuvo que recuperar la fuerza que perdió durante el proceso.

“De todas mis cirugías que he tenido, yo creo que esa ha sido de las peorcitas”, recordó.

La pausa también le permitió descubrir una vida fuera del gimnasio. Viajó, fue a conciertos, se acercó al baile y disfrutó actividades que durante años quedaron condicionadas por los entrenamientos y las competencias. Incluso asistió a conciertos con muletas.

“Tuve un 2025 muy enfocado en pasarlo bien”, resumió.

No fue una despedida de la gimnasia. De hecho, cuando visitó el Mundial de la disciplina en Yakarta, confirmó que todavía extrañaba estar dentro de la competencia. Ver a otras atletas le recordó lo que significa estar sobre el aparato y, sobre todo, lo que más disfruta: saltar.

“Sí me gusta la gimnasia competitiva realmente. Sí lo disfruto y, obviamente, estar ahí adentro es mucho mejor que solo estarlo viendo”.

Ahora el regreso avanza paso a paso. Moreno ya retomó la actividad física, trabaja para recuperar fuerza y estabilidad en la rodilla y comenzó con saltos pequeños y trote. La recuperación completa estaba calculada para un año, el cual ya se cumplió, pero no quiere acelerar los tiempos.

“Me estoy enfocando mucho en recuperar la fuerza, porque me hace falta mucha fuerza para tener más estabilidad también en la articulación”, explicó.

Su plan tampoco contempla necesariamente volver a los cuatro aparatos. La mexicana ve una oportunidad de especializarse en salto y piso, dos disciplinas en las que considera que todavía puede competir a un nivel importante.

“No quiero hacer todo. Sinceramente, no. Ya basta. Creo que me puedo enfocar en salto y piso, porque siento que tengo la posibilidad de hacer el piso bien”.

El objetivo es regresar con una preparación distinta. Moreno sabe que puede entrenar con molestias, porque ha convivido con el dolor durante buena parte de su carrera, pero ahora entiende que no quiere volver a costa de su salud ni conformarse con repetir sus resultados anteriores.

“Yo he vivido con dolor mucho tiempo. Sé que puedo entrenar con dolor, pero también sé que tengo limitaciones. Con dolor voy a llegar hasta aquí. Puedo llegar al nivel que llegué a París, pero no más allá”.

Por eso, su regreso tiene una exigencia mayor: quiere sentirse capaz de pelear por una medalla. No promete que lo conseguirá, pero sí quiere tener las herramientas para intentarlo.

“No puedo decir: ‘Claro, voy a ir y ser medallista’. Obviamente no. Pero sé que pudiera llegar a un nivel con el cual pelear por una medalla, porque eso es lo que siempre he querido: tener una posibilidad de pelear por una medalla”.

Los Ángeles también tiene un significado especial. Moreno conoce la ciudad, tiene familia y amigos ahí, y suele visitarla. Cuando supo que sería sede de los Juegos Olímpicos de 2028, la imaginó como un escenario distinto para su carrera. Incluso la sede de la competencia de gimnasia, el Crypto.com Arena, es un lugar que reconoce. Cuando supo que los Juegos Olímpicos regresarían a California, pensó que podía ser una oportunidad distinta.

“Desde que dijeron que iban a hacerlos en Los Ángeles dije: ‘Ay, yo, esa es mi casa’. Tengo familia y es un lugar en donde me ha tocado crecer bastante”.



La competencia de gimnasia será en el Crypto.com Arena, un recinto que también conoce. La cercanía con su gente alimenta la ilusión, pero no cambia su prioridad: llegar en condiciones de competir.

“Me llama mucho Los Ángeles, pero no me quiero apresurar”, advirtió.



La experiencia también le dejó otra enseñanza. Después de años de exigencia, presión y expectativas, Moreno quiere disfrutar el proceso y no convertir cada entrenamiento en una carga. Sabe que muchas veces su mayor rival ha sido ella misma.

“Uno viene siendo su peor enemigo”, dijo al recordar cómo las dudas y la presión podrían afectar su desempeño incluso antes de ejecutar un ejercicio.



Ahora quiere entrenar de otra manera, recuperar la confianza y volver a encontrar el gusto por competir. Su siguiente ciclo no estará definido únicamente por una fecha olímpica, sino por la posibilidad de hacer gimnasia sin perder de vista su bienestar.

Alexa Moreno ya eligió volver. Los Ángeles 2028 es el horizonte, pero el primer desafío está mucho más cerca: recuperar su cuerpo, regresar a los aparatos y demostrar que todavía tiene algo más por intentar.