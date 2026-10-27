Brian Campbell vuelve a VidantaWorld con la ilusión de repetir el título

El tiempo parece haberse detenido para Brian Campbell. A poco más de un año de su triunfo en el torneo, el estadounidense volvió a VidantaWorld con recuerdos todavía frescos de aquella victoria, especialmente del desempate que le dio el campeonato.

“El desempate fue un poco confuso, para ser honesto. Simplemente sucede: terminas tu ronda y pasas directamente a lo siguiente. Pero pegarle al árbol y ver cómo la pelota rebotó de vuelta al campo es algo que nunca voy a olvidar. Después, pegar un wedge que dejó la bola muy cerca, con el público enloquecido, son dos recuerdos que se quedan conmigo”, relató.

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El campeón también recordó el momento en que regresó al lugar donde se definió el torneo para brindar con el árbol que protagonizó una de las escenas más insólitas de aquella jornada.

La edición de este año presenta modificaciones en el recorrido. Los hoyos de salida y cierre cambiaron, y el antiguo hoyo 18 ahora funciona como el primero. Además, se incorporó un nuevo par tres. Pese a los ajustes, Campbell considera que el campo conserva buena parte de sus características y confía en el conocimiento que adquirió durante su primera visita.

“Ahora tengo una buena idea de dónde necesitas colocar la pelota y qué lugares debes evitar. Espero que el campo juegue de manera relativamente similar, así que voy a mantener prácticamente el mismo plan de juego”, explicó sobre sus posibilidades de convertirse en bicampeón.

Una temporada marcada por las lesiones



El regreso a México también representa una oportunidad para dejar atrás una campaña que estuvo lejos de sus expectativas. Campbell explicó que pasó buena parte del año entre molestias físicas, consultas con fisioterapeutas y ajustes en su swing, una situación que condicionó su rendimiento.

“No fue la temporada que quería en absoluto”, admitió, aunque destacó su participación en el Masters como uno de los momentos que esperaba con mayor ilusión.

El descanso desde agosto le permitió atender un problema que arrastraba desde hacía varios años. El golfista se sometió a un procedimiento para retirar un quiste en el hombro, intervención que, según explicó, ayudó a aliviar la tensión que sentía en el cuello.



“A veces simplemente necesitas alejarte. Me gusta decir que estaba desaprendiendo los malos hábitos y volviendo a aprender los buenos”, señaló sobre el proceso de recuperación y los ajustes que realizó durante su pausa.

Campbell llega ahora con mejores sensaciones físicas y la intención de trasladarlas al campo. Sin embargo, la semana tendrá también un componente personal: el estadounidense se casará la próxima semana y aprovechó el receso para preparar la ceremonia junto con su pareja, quien lo acompaña en México.



“Estoy deseando celebrar una gran fiesta con la gente que me importa”, comentó.

Con el recuerdo de su victoria, un recorrido que conoce mejor y la confianza de sentirse recuperado, Campbell buscará repetir el resultado que lo convirtió en campeón. El estadounidense sabe que defender el título no será sencillo, pero vuelve a VidantaWorld con una ventaja importante: ya conoce el camino hacia la victoria.