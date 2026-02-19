Día 12 | España toca el cielo: Tres historias de los Olímpicos de Invierno
España hace historia gracias a Cardona y Alonso
España entró al medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina al firmar una jornada histórica en el esprint del esquí de montaña, en el que Oriol Cardona ganó el primer oro para el país en 54 años, y Ana Alonso un bronce.
Los españoles llevan ahora siete preseas olímpicas de invierno en su historia.
"Las sensaciones ahora son indescriptibles. Un oro olímpico, después de que España llevará a 54 años sin conseguirlo y además en la primera vez que el esquí de montaña es olímpico. Siento ahora mucha alegría y mucho orgullo", señaló Cardona.
Cardona y Alonso todavía podrían colgarse otra medalla el sábado, cuando hagan pareja en la prueba de relevos mixtos.
Filippov da primera medalla bajo la bandera neutral
Nikita Filippov se colgó la plata, un atleta ruso que compite bajo la bande neutral, se hizo del oro en el esprint del esquí de montaña, detrás de Cardona.
Fue la primera presea neutral que se consigue en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.
"Por supuesto, cuando vemos a los demás deportistas con sus banderas y sus uniformes con los colores de sus países, nos da pena. Pero estoy feliz de estar aquí, es un sueño de cuando era niño lo que estoy cumpliendo", declaró a su paso por la zona mixta.
Estados Unidos gana el oro en el hockey femenino
Estados Unidos ganó la medalla de oro en hockey femenil al derrotar 2-1 a Canadá en la final, que midió a los únicos países que pueden presumir ser campeones olímpicos del deporte.
Estados Unidos sumó un tercer oro olímpico en este deporte, después de los de 1998 y 2018. Los otros cinco (2002, 2006, 2010, 2014, 2022) han sido para las canadienses.
En el partido por el bronce, disputado horas antes, Suiza le ganó por 2-1 a Suecia.
AFP