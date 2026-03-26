Donovan Carrillo avanza a la Final del Mundial de Praga
El patinador mexicano Donovan Carrillo avanzó a la Final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 que se celebra en Praga con una puntuación de 79.65 unidades.
El tapatío logró ubicarse entre los 24 mejores patinadores tras presentar la rutina corta pese a sufrir una deducción de un punto en una caída.
"Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos. Las dos primeras semanas fueron un poco difíciles de superar. Pero siento que, una vez que pasamos esas dos semanas, las cosas volvieron a tener sentido. Y empecé a sentirme normal".- Donovan Carrillo
Hace un mes el mexicano cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, donde mejoró su marca personal en programas largos con 143.50 puntos e igualó el lugar 22 de Beijing 2022.
Donovan Carrillo volverá a competir en el programa libre el próximo sábado 28 de marzo, a las 05:30 horas en tiempo de la Ciudad de México.