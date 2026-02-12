La expresión artística, la clave de Donovan Carrillo en la Final de Milano-Cortina 2026
La fortaleza de Donovan Carrillo reside en la intensidad expresiva que imprime en cada movimiento. Su coreografía es el elemento clave porque no se limita solo a acompañar la música: realmente la respira, la habita y cautiva al público sobre el hielo.
Marisol Paiz, comentarista olímpica de patinaje sobre hielo, destaca en entrevista para Sports Illustrated México, que más allá de lo técnico, la parte coreográfica y el carisma son el "fuerte" de Donovan. Su carisma y alegría en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina le suman puntos en la calificación artística e interpretativa, lo que siempre ayuda a elevar sus puntuaciones.
"El programa largo de Donovan es un programa con música de Elvis Presley. El programa está es espectacular y enmarca al 100% todas las habilidades artísticas que tiene".- Marisol Paiz, comentarista olímpica
En este terreno el patinador mexicano sobre hielo explora esta habilidad que le permite sumar puntos adicionales, debido a que su carisma y capacidad artística son lo que "enamora a todos" y lo que "siempre levanta un poquito más sus calificaciones”.
A nivel técnico, se le considera a la par de otros patinadores, sin un elemento que lo distinga significativamente por encima de los demás.
"Si Donovan logra realizar los dos cuádruples y el triple axel, que son los elementos más complejos y críticos, puede obtener un buen resultado en la Final".- Marisol Paiz, comentarista olímpica
La especialista estima que Donovan ––para su nivel–– obtiene puntuaciones de alrededor de siete u ocho en los componentes del programa, lo cual considera "bastante bien". La interpretación es el elemento donde Donovan alcanza su mayor fortaleza. Este rubro evalúa la conexión emocional del patinador con la música, el movimiento del cuerpo al ritmo y la expresión facial.
Este viernes Donovan saldrá al hielo en el programa largo con música de Elvis Presley, una elección que la especialista anticipa “será espectacular” y se espera que el mexicano despliegue el 100 por ciento de su capacidad interpretativa, esa con la que conecta de inmediato con el público.
La elección musical es el reflejo de su madurez coreográfica, seriedad y profesionalismo como patinador de su primera a su segunda justa olímpica, donde confirma una evolución y crecimiento desde Beijing 2022 a Milano-Cortina 2026.
El resultado no dependerá únicamente de Donovan sino también del desempeño de sus oponentes. Su objetivo principal es ejecutar el programa de la manera más limpia posible, ya que el lugar final dependerá de qué "tan bien o mal patinen los demás" en la disputa por las medallas.
Para el programa largo dos saltos cuádruples y el triple Axel serán los elementos más complejos y críticos. La realización exitosa de estos es crucial para obtener un buen resultado porque son de alto riesgo y un error en ellos podría llevar a una caída.
139.05 es la mejor marca de Donovan en programa largo
¿Qué evaluarán los jueces en la Final por las medallas?
- Skating Skills: La técnica de patinaje, velocidad, flexión de rodillas y uso de los filos.
- Composición: La creación de la rutina, el uso del hielo y la creatividad del diseño.
- Interpretación: La conexión emocional del patinador con la música, el movimiento del cuerpo al ritmo, la sincronización de los saltos con los acentos musicales y la expresión facial.
En cuanto a la presentación de Donovan en el programa corto detalla que:
- Realizó una combinación cuádruple-triple "maravillosamente bien".
- Tuvo un error en el triple Axel, que es considerado el salto más "traicionero" por su complejidad técnica.
- Donovan sintió el despegue "raro" pero logró cerrarse en el aire, una estrategia "atinada" que permitió que el salto contara, aunque no fuera perfecto.
Los elementos en el programa corto o técnico incluyeron:
- Tres saltos: un triple Axel, una combinación de al menos triple-triple (aunque algunos patinadores hacen cuádruple con triple) y un triple solo.
- Tres molinetes (giros).
- Una secuencia de pasos.
"Hizo un programa increíble, prendió al público con su carisma y su alegría. Estaba muy contento y eso también se califica y le suma puntos. Ha mejorado mucho técnicamente".- Marisol Paiz, comentarista olímpica
La controversia comparación con la caída de Malinin
Los jueces aplicaron una deducción a Donovan en el programa corto (por poner las dos manos en el hielo tras un salto, lo que le restó un punto) y una situación similar de la estrella estadounidense Ilia Malinin, donde se sugería en redes sociales que a este último no se le aplicó la misma penalización.
La especialista aclara que los jueces evalúan las caídas en movimiento y en video, no en fotos estáticas. La definición de caída implica que la mayor parte del peso del cuerpo esté en el hielo y enfatiza que los jueces son muy experimentados y revisan minuciosamente las repeticiones en video (incluso en cámara lenta) para determinar si una situación constituye una caída, especialmente cuando es incierta, como fue el caso de Donovan y Malinin, cuyos saltos fueron puestos en revisión (“amarillo”).
Describe el sistema de señalización visual ("cuadritos") utilizado durante las competiciones de patinaje artístico para indicar el estado de los elementos técnicos, específicamente los saltos y las caídas.
- Un "cuadrito en rojo" indica una caída "muy notoria", lo que automáticamente conlleva una penalización de "un menos cinco y una deducción". Una caída, como la de Donovan, implica una deducción de un punto del total de la rutina.
- Un "cuadrito en amarillo" se utiliza cuando hay incertidumbre sobre un elemento, poniéndolo "en revisión". Esto ocurre, por ejemplo, cuando no está claro si hubo una caída o si la rotación de un salto fue completa.
- Los casos marcados en amarillo, como los saltos de Ilia Malinin y Donovan Carrillo, son revisados minuciosamente por los jueces al final del programa. Esta revisión se realiza mediante video, tanto en velocidad real como en cámara lenta, para determinar con precisión la rotación del salto y si se produjo una caída, basándose en la definición de que la mayor parte del peso del cuerpo debe estar en el hielo para considerarse una caída.
"Donovan inspira a las nuevas generaciones que vienen detrás, demostrando que, incluso entrenando en la pista de un centro comercial, se puede llegar a unos Juegos Olímpicos".- Marisol Paiz, comentarista olímpica
¿A qué hora competirá Donovan Carrillo en la Final de Milano-Cortina?
- Viernes 13 de febrero | 12:00 horas | Programa largo
- ¿Dónde?: VIX y Claro Sports