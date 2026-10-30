Guillermo Ochoa e Isaac del Toro encabezan a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

El Premio Nacional de Deportes 2026 ya tiene a sus ganadores. El exportero Guillermo Ochoa y el ciclista Isaac del Toro encabezan la lista de deportistas que recibirán el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México, en una edición que también distingue a representantes del deporte paralímpico, entrenadores y figuras que han contribuido al desarrollo del deporte nacional.

Ochoa fue reconocido en la categoría de trayectoria deportiva, después de una carrera profesional de 22 años que lo convirtió en uno de los guardametas más representativos del futbol mexicano. El exarquero formó parte de las convocatorias de la Selección Mexicana para seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026. Fue titular en tres de ellas y tuvo participación en el partido ante República Checa durante el último Mundial.

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¡Muchas felicidades a las y los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026! 🇲🇽



Detrás de este reconocimiento hay años de esfuerzo y una entrega que nos llena de orgullo. ¡Qué gusto celebrar lo que han logrado!



En conjunto, @conadeoficial, @SEP_mx y el secretario… pic.twitter.com/1lVjIgGQNB — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) October 30, 2026

Guillermo Ochoa e Isaac del Toro, reconocidos con el Premio Nacional de Deportes 2026

Por su parte, Isaac del Toro conquistó el Premio Nacional de Deportes en la categoría profesional por segundo año consecutivo. El ciclista originario de Ensenada, Baja California, firmó una temporada histórica en 2026 con el UAE Team Emirates-XRG, en la que consiguió el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio de la competencia. Además, obtuvo el maillot blanco como mejor corredor joven y consiguió victorias en importantes pruebas del calendario internacional.

Otro de los nombres que sobresale en esta edición es María del Rosario Espinoza, quien fue reconocida en la categoría de entrenadora por su trabajo al frente de la selección mexicana de parataekwondo. La triple medallista olímpica se convirtió en la primera persona en recibir el Premio Nacional de Deportes en cinco ocasiones, después de haber sido distinguida anteriormente por sus resultados como deportista. En esta categoría también fue reconocido Edmundo Alpízar, entrenador de ciclismo.

En la categoría de deporte no profesional fueron premiados Kenia Lechuga, por sus resultados en remo; Yareli Acevedo, en ciclismo de pista, y Erik Portillo, especialista en salto de altura. Entre sus principales méritos destacan el campeonato mundial de Lechuga en Ámsterdam, el oro mundial de Acevedo en la prueba por puntos en 2025 y la medalla de plata de Portillo en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo de 2026, con una marca de 2.30 metros.

El deporte paralímpico también tendrá representación con Rosa María Guerrero Cázares, especialista en lanzamiento de disco, y Eduardo Sánchez Reyes, destacado en la disciplina de boccia. En tanto, la nadadora paralímpica Doramitzi González compartirá con Guillermo Ochoa el reconocimiento en la categoría de trayectoria deportiva. González consiguió 11 medallas paralímpicas, cinco de ellas de oro, durante sus participaciones en Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

En la categoría de juez-árbitro fue reconocida Paulina Elizabeth González Orozco, de judo, mientras que la asociación Fucho para Ciegos Puebla A.C. recibirá la distinción por fomento, protección o impulso de la práctica deportiva, en reconocimiento a su labor para promover el futbol entre personas con discapacidad visual.

La ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes 2026 se realizará el próximo 20 de noviembre, en el marco de las conmemoraciones por el aniversario de la Revolución Mexicana. Los galardonados recibirán una medalla de oro de primera clase, una roseta y un diploma. El estímulo económico establecido es de 796 mil 5 pesos, aunque no aplica para la categoría profesional, fomento deportivo ni para quienes reciben el reconocimiento por segunda o más ocasiones.

Todos los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

Deporte profesional: Isaac del Toro.

Deporte no profesional: Yareli Acevedo, Kenia Lechuga y Erik Portillo.

Trayectoria deportiva: Guillermo Ochoa y Doramitzi González.

Deporte paralímpico: Rosa María Guerrero Cázares y Eduardo Sánchez Reyes.

Entrenadores: María del Rosario Espinoza y Edmundo Alpízar.

Juez-árbitro: Paulina Elizabeth González Orozco (judo).

Fomento, protección o impulso de la práctica deportiva: Fucho para Ciegos Puebla A.C.