Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco: Fecha, horario y dónde ver
Julio César Chávez Jr. regresa a la actividad boxística. Luego de más de medio año de inactividad, donde en ese lapso atravesó por problemas judiciales y migratorios complejos, el hijo de la leyenda, Julio César Chávez, regresa al ring para disputar un combate más que lo regrese al mapa del boxeo, esta vez ante el argentino Ángel Julián Sacco.
La pelea más reciente de Chávez Jr. fue contra el influencer-boxeador, Jake Paul, el 27 de junio del pasado, donde fue derrotado. Posterior a ese combate, llegaron los problemas extradeportivos para el púgil, pues un mes después, el 3 de julio de 2025, fue detenido por agentes del ICE en Estados Unidos, debido al vencimiento de sus documentos migratorios.
Te puede interesar: Julio César Chávez Jr. regresa al ring en 2026: pelea en libertad condicional y bajo proceso judicial
Ahí inició el viacrucis para el boxeador, pues fue extraditado a México por una orden de aprehensión y fue vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Chávez Jr. Desde agosto del año pasado, permanece en libertad condicional.
Ahora, ‘El Junior’ vuelve al boxeo, en una pelea ante el argentino Ángel Julián ‘El Paisano’ Sacco, un púgil que tiene casi tres años de inactividad. De carrera discreta, el argentino debutó como profesional en 2019 y su pelea más reciente fue en octubre de 2023 ante su compatriota Sergio Mauricio Carbajal, donde salió victorioso. El rival de Chávez Jr. cuenta con récord de 10 victorias, cuatro por nocaut, y una derrota.
Por su parte, Chávez Jr., de 39 años de edad, llega con un récord de 54 victorias, 7 derrotas, 1 empate y 34 nocauts, Su última victoria oficial fue el 20 de julio de 2024, cuando venció a Uriah Hall en Tampa, Florida.
Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco: Fecha, horario y dónde ver
La pelea entre Chávez Jr. y Ángel Julián Sacco, pactada a 10 rounds y en peso Crucero, se llevará a cabo en la Arena Potosí, de San Luis Potosí, con capacidad para 20 mil personas. Las funciones preliminares, en donde también combatirá su hermano Omar Chávez, iniciarán a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México, por lo que la pelea de Julio César Chávez Jr. se espera alrededor de las 22:00 horas, mientras que en televisión podrá verse de forma diferida a las 23:00 horas por Azteca 7.
Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco
- Fecha: 24 de enero de 2025
- Dónde ver: Azteca 7 (Diferido)
- Horario: 23:00 (Diferido por Azteca 7)