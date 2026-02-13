La mentalidad de Regina Martínez
Regina Martínez contactó a Germán Madrazo por Instagram en diciembre 2019, inspirada en su historia olímpica y en búsqueda consejos para ella y su novio. De ese mensaje surgió una conexión inesperada. Madrazo, exesquiador de fondo se convirtió primero en su entrenador y después en su coach mental, años después, sería quien narraría en vivo su debut en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
Detrás de la mente de Regina, primera mexicana en competir en una justa invernal en la prueba de esquí de fondo, hay una capacidad profunda de superar rápidamente la duda. Su organización y adaptación en medio de la incertidumbre no son casualidad, resalta Germán a Sports Illustrated México en entrevista telefónica.
"Nunca es demasiado tarde para realizar un sueño y no dejes que nada ni nadie te defina, no solo somos una cosa y podemos crecer y mejorar".- Regina Martínez, esquiadora mexicana
“Tuvo que adaptarse a entrenar en Miami en un momento inicial. Tiene una mentalidad muy fuerte y gran autoconfianza, que le permiten lograr sus metas, como llegar a unos Juegos Olímpicos y graduarse en medicina de urgencias”, dice Germán con orgullo en la voz.
Cuenta que Regina vive con intensidad la vida, un reto que conlleva a percibir los fracasos como “golpes de la vida” de una manera más fuerte que otros. A veces, necesita recordarle que un mal día o una mala situación no la definen. A pesar de esto, resalta su resiliencia y su capacidad para levantarse y seguir luchando.
Siempre le anima a conservar una sonrisa y la observa en sus competiciones como símbolo de alegría y disfrute en cada etapa.
Germán, motivado por su promesa de "compartir este sueño todo lo que pudiera para que nunca más volviera a ver una sequía de mexicanos en Juegos Olímpicos", se ofreció a entrenarla. Regina no sabía esquiar y empezó desde cero. Germán voló a Minnesota para enseñarle.
"Tiene una gran calidad humana y se ha convertido en una embajadora para que las niñas mexicanas crean que pueden cumplir sus sueños".- Germán Madrazo, coach mental de Regina
Pinta a Regina como a una pionera que abre caminos: la primera mexicana en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno en su disciplina, un papel que asume con orgullo. Germán, el primer mexicano en la rama varonil, una afinidad inmediata en su historia, sus caminos se entrelazan como referentes del deporte de invierno en generaciones diferentes.
Regina se muestra como una atleta fuerte, cualidad que destaca su coach mental aún más al haber comenzado a esquiar a los 26 o 27 años, mucho más tarde que sus competidoras. “Está haciendo historia y abriendo puertas para el esquí femenino en México”, comenta con emoción, reconociendo el camino que ella ha comenzado a trazar.
Fue su entrenador durante muchos años, pero su rol cambió cuando ella se mudó a Miami por trabajo y luego a Noruega para trabajar en su técnica de esquí con otro especialista. Debido a su situación familiar (tiene tres hijos) y personal (su negocio, una tienda de artículos para corredores), le resultaba imposible viajar a Noruega con Regina, a diferencia de cuando ella estaba en Minnesota. Por ello, Germán pasó a ser principalmente su "entrenador mental", manteniendo su rol de coach y mentor.