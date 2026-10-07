Noel León acerca su sueño a casa: de los karts familiares a ganar en la Fórmula 2

Noel León atraviesa el año más importante de su trayectoria. En su temporada de debut en la Fórmula 2, el piloto mexicano ya consiguió dos victorias, ocupa el sexto lugar del campeonato con 133 puntos y todavía aspira a cerrar dentro de los tres primeros. A ese crecimiento se suma una noticia especial: la categoría llegará a México en 2027, una oportunidad para que el regiomontano pueda competir ante su familia y la afición que ha seguido su camino hacia la antesala de la Fórmula 1.

El piloto de Campos Racing confirmó su adaptación a la categoría con triunfos en dos escenarios distintos. Su primera victoria llegó en la carrera Sprint de Montreal, donde remontó después de un contacto en el inicio y superó a Gabriele Minì para tomar el liderato. Dos meses después conquistó en Budapest su primera carrera principal de Fórmula 2, un resultado de mayor valor por la duración, la estrategia y la cantidad de puntos que reparte.

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Esa diferencia resulta importante dentro de su temporada: Montreal representó su primer triunfo absoluto en F2, mientras que Budapest significó su primera victoria en una carrera principal. Ambas actuaciones mostraron la capacidad de León para responder en formatos distintos y lo consolidaron como uno de los debutantes más competitivos de la parrilla.

“Quiero otra victoria. Cuando la pruebas una vez ya quieres volver a tenerla, porque es algo muy especial, y me encantaría cerrar el año con todo”, explicó el mexicano durante el anuncio de la llegada de la Fórmula 2 a México.

Su recorrido comenzó mucho antes de esos podios. Nacido en Monterrey el 21 de diciembre de 2004, León dio sus primeros pasos en el kartismo y desde pequeño creció dentro de una familia ligada al automovilismo. En 2019 inició formalmente su trayectoria en monoplazas dentro de la Fórmula 4 NACAM y conquistó el campeonato de la temporada 2019-20.

El mexicano dio el salto a Estados Unidos en 2021 y obtuvo el título de la Fórmula 4 estadounidense en su primer intento. Ese mismo año también se proclamó campeón de la NASCAR Challenge Series México, una experiencia distinta a los monoplazas que amplió su formación como piloto.

Su camino continuó en Europa. Después de una campaña complicada en la Fórmula Regional Europea durante 2022, León reconstruyó su proyecto y conquistó la Euroformula Open en 2023. Al año siguiente debutó en la Fórmula 3 con Van Amersfoort Racing, terminó décimo en el campeonato y consiguió cuatro podios. Su segunda temporada, ya con PREMA, resultó más difícil y concluyó en la posición 17, pero su velocidad y experiencia le abrieron la puerta de Campos Racing para ascender a Fórmula 2 en 2026.

León no tardó en demostrar que podía competir en la nueva categoría. Después de cuatro fechas ya se encontraba entre los primeros lugares del campeonato y, tras la ronda de Bakú, conserva la sexta posición con 133 puntos. Su objetivo para las últimas dos citas, previstas en Qatar y Abu Dhabi, permanece claro.

“Necesitaría hacer fines de semana casi perfectos. No es imposible. Un fin de semana te puede cambiar la vida en el campeonato y sé que podemos lograrlo con el equipo”, afirmó.

La meta del top tres exige resultados fuertes en la recta final, pero el mexicano ya comprobó que puede ganar tanto una carrera Sprint como una carrera principal. La experiencia adquirida durante su primer año y la competitividad de Campos Racing le permiten mantener esa ambición antes del cierre de la temporada.

El anuncio de que la Fórmula 2 formará parte del Gran Premio de México a partir de 2027 también añade una motivación personal. La categoría se presentará en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el mismo fin de semana de la Fórmula 1, del 29 al 31 de octubre. Será la primera visita de F2 a México y la única fecha latinoamericana del calendario.

León recibió la noticia durante el fin de semana de Budapest, el mismo en el que obtuvo su primera victoria en una carrera principal. Aunque su presencia en la parrilla de 2027 dependerá de la definición de su futuro deportivo, la posibilidad de correr en casa ya ocupa un lugar especial en sus planes.

“Principalmente pienso en mis padres. Ellos tienen un equipo de carreras de karting y, por lo regular, no pueden ir a las carreras. Este año no pudieron asistir a Miami ni a Canadá, que eran las más cercanas”, contó el mexicano.

“Que el próximo año exista una carrera en casa y puedan venir sería algo muy especial. También para mis amigos, que durante muchos años no han tenido la oportunidad de verme en una carrera”, agregó.

Para Noel León, la llegada de la Fórmula 2 a México une el inicio de su historia con el punto más alto de su trayectoria. El niño que creció entre los karts de su familia ahora gana carreras en la principal categoría de desarrollo rumbo a la Fórmula 1. Su siguiente desafío será cerrar su año de debut dentro del grupo de punta y construir el futuro que le permita presentarse ante su gente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.