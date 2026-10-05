Rafael Villagómez y Noel León, los dos pilotos mexicanos que corren en la antesala de la F1

Los dos pilotos mexicanos que hoy compiten en la Fórmula 2 vivirán un momento histórico en 2027. Rafael Villagómez y Noel León estuvieron presentes en el anuncio de la llegada de la categoría al Gran Premio de la Ciudad de México y hablaron de lo que significa competir por primera vez frente a su gente, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Rafael Villagómez, piloto de Van Amersfoort Racing, abrió sus declaraciones con una definición clara de la categoría. “La Fórmula 2 es la antesala de la Fórmula 1 y ha hecho un excelente trabajo con lo que está haciendo. Ha llevado a varios campeones a la máxima categoría últimamente”, señaló el guanajuatense de 24 años, quien se convirtió en el primer mexicano en competir en la Fórmula 2 cuando debutó en 2024.

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El piloto nacido en León, Guanajuato, defendió el nivel competitivo del campeonato. “Es un campeonato súper competitivo con una parrilla llena de talento. Cualquier fin de semana puede ganar cualquiera, y este año todas las carreras han sido muy divertidas”, apuntó. Para él, representar a México en ese escenario es motivo de orgullo.

Sobre lo que viene en su carrera, Villagómez fue directo. “Los objetivos son claros, todos quieren ganar. Para mí el objetivo es llegar a la cima”, afirmó. El piloto, que suma tres temporadas en la categoría, también dejó claro cómo quiere lograrlo. “Sabemos que hay mucho trabajo detrás y quiero llegar ahí por mérito propio, no por otras cosas”, sentenció.

El turno pasó a Noel León, piloto regiomontano de 21 años que corre con Campos Racing en su temporada de debut y que se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera principal de Fórmula 2 el pasado julio en el Hungaroring. “Estoy muy contento con el anuncio de la Fórmula 2 en México”, declaró.

León tomó como referencia la respuesta de la afición mexicana en las carreras de este año fuera de Europa. “Cuando estuvimos en América, en Miami y Canadá, fueron de las mejores carreras de la temporada. Se sintió demasiado la afición mexicana, casi como si estuviera en casa”, recordó el piloto, que suma tres victorias en su año de debut (dos sprints y una carrera principal). “Ya sé el nivel de apoyo que vamos a tener y la vibra que vamos a vivir, así que espero con muchas ganas que llegue el momento”, agregó.

Sobre lo que resta de la temporada y lo que viene, León también fue claro con sus metas. “Mi objetivo es terminar dentro del top 3 del campeonato de pilotos. Venimos de un buen Gran Premio y de una buena racha, así que vamos a seguir trabajando para cerrar lo más alto posible”, apuntó. El regiomontano reconoció que el calendario es exigente, pero celebró la cercanía de volver a los circuitos.

Para ambos pilotos, el anuncio representa algo que no habían tenido en su carrera: la posibilidad de competir en una categoría FIA frente a su público, en su país. En octubre de 2027, el Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario donde Rafael Villagómez y Noel León podrán, por primera vez, escuchar a la afición mexicana del lado del volante en una categoría tan competitiva como la Fórmula 2.