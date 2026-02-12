Uniformes exclusivos de esquiadores de México en Milano-Cortina 2026
Los uniformes del equipo de esquí alpino de México lucirán un jaguar, un diseño distinto de los demás competidores de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.
Un diseño que mezcla majestuosidad y poder está inspirado en México 68 como un guiño sutil que hace una referencia a la estética sin ser una copia. Como si el jaguar olímpico descendiera por la nieve.
En cada justa invernal el conjunto mexicano de esquí alpino se ha destacado a lo largo de la historia por utilizar una indumentaria distintiva que les distinga del resto.
La inspiración proviene de una metáfora animal, comenta a este medio vía telefónica desde tierras itálicas, el exesquiador mexicano Hubertus von Hohenlohe.
“Somos una especie en peligro de extinción. Vamos a tener la garra, la fuerza, la inteligencia y la agilidad de este animal porque cuando uno baja a las pistas o salta como Donovan tiene que ser ágil”, explica.
La leyenda Sarah Schleper –– que se despedirá del deporte de alto rendimiento en esta justa invernal después de siete Juegos Olímpicos ––tres con México y cuatro con Estados Unidos––, será una de las que busque encarnar las cualidades del jaguar en sus últimos descensos por la nieve.
Con garra, fuerza y agilidad a sus 46 años recorrerá las montañas junto a su hijo Lasse Gaxiola, que debutará en este tipo de justas.
" Este animal es uno que se mueve en México y los competidores se identifican con estas características animales".- Hubertus von Hohenlohe
A lo largo de la historia, México se ha distinguido por utilizar diseños peculiares en el esquí alpino. Desde el traje de charro que lució Hubertus von Hohenlohe, bordado de identidad mexicana, hasta el uniforme inspirado en el Día de Muertos, con claveras que celebran esta tradición histórica en el país o el atuendo de pistolero con un diseño audaz y cinematográfico o el guiño a la lucha libre, un espectáculo donde la máscara y la mística sobresalen en el cuadrilátero.