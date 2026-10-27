‘Me han hecho llorar mucho estos meses’; Memo Ochoa y sus planes ‘amateurs’ tras el retiro

Dos días después de que el Estadio Banorte lo ovacionara en el homenaje que le preparó el América, Guillermo Ochoa cerró por ahora la puerta a un puesto en la directiva del club que lo formó.

El exportero tiene otros planes fuera de la cancha, más bien de corte empresarial, algunos como embajador hasta con personalidades como Fuerza Régida, principalmente para apoyar a visibilizar a los futbolistas amateurs.

"De momento no está en los planes (ser directivo). Traemos otros planes, ya más adelante se los haremos saber", declaró este martes tras la entrega de la Medalla Anáhuac, al ser cuestionado sobre la posibilidad de ocupar un puesto directivo en las Águilas.

Ochoa llegó a las fuerzas básicas del América cuando era niño y debutó en Primera División el 15 de febrero de 2004, frente al Monterrey, en la jornada 5 del Clausura 2004. Con el equipo azulcrema conquistó el Clausura 2005 y comenzó una trayectoria que lo llevó a jugar en Europa antes de regresar a Coapa entre 2019 y 2022.

El domingo recibió una ovación en el Estadio Banorte, durante la derrota 2-1 del América frente al Pachuca en la Jornada 14 del Apertura 2026, un reconocimiento que, admitió, estuvo cerca de hacerlo llorar.

"Fue muy emotivo. Encontrar palabras en ese momento era difícil. Estuve aguantándome ahí, me han hecho llorar mucho estos últimos meses", recordó.

Aunque su futuro inmediato no pasa por la directiva, aseguró que mantendrá su relación con el club. "El América siempre ha sido mi casa, será mi casa y siempre estaré al pendiente y ayudando. Seguiré colaborando con el América ahora, en el presente y en el futuro también".

¿Qué proyectos prepara Memo Ochoa?

Una de las iniciativas de su nueva etapa es una plataforma digital para dar visibilidad a futbolistas amateurs que no cuentan con los contactos o los recursos para llegar a visores, clubes profesionales y universidades.

Memo Ochoa llega a recibir la medalla Anáhuac 2026.



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En una entrevista con Forbes, Ochoa señaló que la plataforma permite a los jóvenes juntar sus estadísticas, videos de sus partidos y un perfil deportivo para darse a conocer y buscar oportunidades, incluso becas educativas.

La iniciativa tiene presencia en México, con torneos que reúnen entre 3,000 y 10,000 participantes y busca expandirse a Estados Unidos. Entre sus planes también está una posible colaboración con Fuerza Regida y su vocalista, Jesús Ortiz Paz, para acercarse a jóvenes de la comunidad latina en la nación norteamericana.

Ochoa empezó a trabajar en la idea antes de retirarse. En julio, su representante, Jorge Berlanga, contó que llevaban cerca de dos años desarrollando una herramienta para registrar la trayectoria y las capacidades de futbolistas, entrenadores y árbitros, y que ya colaboraban con el América y tenían acercamientos con la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA.

Ochoa también contó que participa como socio y asesor en un grupo empresarial interesado en adquirir clubes de distintos países.

"Hay varios proyectos, digo, más allá de embajador, que estoy por hacer, algunos quizás en Estados Unidos que estamos trabajando", adelantó.

El exguardameta reconoció que en algún momento comenzó a prepararse para obtener una licencia de entrenador de la UEFA, aunque con los años encontró otras formas de mantenerse en el deporte.

"Llevo tantos años en el futbol… y sé que el futbol mexicano se puede cambiar desde otro ángulo", afirmó.