México empieza a tomar forma rumbo al Mundial 2026; Vasco da a conocer prelista de 55 jugadores
La prelista presentada por Javier Aguirre no solo perfila a los posibles 26 jugadores que estarán en el Mundial de 2026; también deja ver la estructura futbolística e ideológica que el “Vasco” ha construido desde su regreso al banquillo nacional. La convocatoria de 55 futbolistas refleja un equilibrio entre jerarquía, actualidad y proyección, con una fuerte base de jugadores que ya viven procesos importantes en Europa y una camada joven que ha explotado en Liga MX.
Uno de los puntos más importantes es el peso que mantienen los líderes históricos. Guillermo Ochoa aparece nuevamente como parte del proceso, lo que deja claro que disputará su sexta Copa del Mundo. A su lado están nombres consolidados como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Johan Vásquez, futbolistas que han sido la columna vertebral del Tri en los últimos años. La intención de Aguirre parece clara: rodear a los jóvenes con jugadores acostumbrados a la presión internacional.
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La lista también confirma el enorme peso de la Liga MX en el proceso mundialista. Guadalajara es uno de los clubes con mayor representación, con nombres como Roberto Alvarado, Luis Romo, Efraín Álvarez y Raúl Rangel. América también aporta piezas clave como Erick Sánchez, Israel Reyes y Ramón Juárez, mientras que Toluca aparece como una de las grandes bases ofensivas y de medio campo con Alexis Vega, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo.
Otro detalle importante es la apertura hacia futbolistas jóvenes y mexicoamericanos. La inclusión de Obed Vargas, actualmente ligado al Atlético de Madrid, representa el seguimiento que la Federación ha hecho sobre jugadores con doble nacionalidad. También aparecen perfiles jóvenes como Gilberto Mora, Elías Montiel y Alexei Domínguez, señales de que Aguirre busca refrescar una generación que tendrá como objetivo competir no solo en 2026, sino también rumbo a 2030, donde ya estará al mando Rafael Márquez.
En el extranjero, la lista confirma el crecimiento del futbolista mexicano en Europa. Santiago Gimenez con el AC Milan, Julián Araujo con el Celtic F.C., César Huerta en el R.S.C. Anderlecht y Luis Chávez en Rusia reflejan una generación con mayor experiencia internacional respecto a otros procesos mundialistas. Aunque ellos se recuperan de lesiones y habrá que esperar si podrían regresar a su mejor versión para estar listos para la convocatoria final.
La presencia de futbolistas en ligas europeas también marca una tendencia importante en el proyecto mundialista. Jugadores del AC Milan, Fulham F.C., Genoa CFC, Celtic F.C. y Real Betis forman parte de una convocatoria en la que Aguirre busca construir una selección con mayor roce internacional.
Además, la prelista deja ver algunas ausencias o decisiones que podrían generar debate rumbo a la convocatoria final. Aguirre apostó por futbolistas con continuidad reciente y actualidad competitiva, priorizando el momento futbolístico sobre nombres con pasado en la selección. El corte final será uno de los más complejos del proceso, especialmente en medio campo y ataque, donde existe una sobrepoblación de opciones.
México, como anfitrión de la Copa del Mundo, no tendrá eliminatoria y llegará con más tiempo de preparación. Por ello, esta prelista funciona también como una radiografía del proyecto de Aguirre: una selección que mezcla experiencia mundialista, talento joven y futbolistas consolidados en el extranjero para intentar que el Tri vuelva a competir seriamente en una Copa del Mundo.