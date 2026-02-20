MLB: Cómo funciona el sistema Automated Ball-Strike (ABS Challenge)
Los juegos de MLB se verán distintos tanto en el spring training como en la temporada regular de 2026, ya que la liga utilizará por primera vez en todos los estadios de Grandes Ligas el Automated Ball-Strike Challenge System.
El sistema ABS Challenge, que fue probado en las ligas menores y en aproximadamente el 60% de los juegos de spring training la temporada pasada, fue aprobado en septiembre tras una votación del Joint Competition Committee. El sistema representa un punto intermedio entre los “umpires robot”, donde las decisiones de la zona de strike son completamente automatizadas, y el elemento humano del histórico esquema de arbitraje de la liga, en el que ninguna decisión de bola o strike es automatizada.
Cada lanzamiento es rastreado por 12 cámaras Hawk-Eye instaladas alrededor del perímetro de cada estadio de MLB. Si un bateador, receptor o pitcher considera que el umpire principal falló en su decisión, puede solicitar un desafío. El sistema ABS Challenge compara entonces la ubicación del lanzamiento con la zona de strike individualizada del bateador (más sobre eso más adelante).
El umpire de home anunciará el desafío al estadio y se mostrará un gráfico —producido mediante una red privada 5G de T-Mobile for Business Advanced Network Solutions— tanto en el marcador como en la transmisión televisiva, mostrando el resultado del desafío.
Si cualquier parte de la pelota toca cualquier parte de la zona de strike, el lanzamiento se considera strike. En total, el proceso toma aproximadamente 15 segundos, lo que permite una transición fluida de regreso al juego.
Reglas del sistema ABS Challenge de MLB
Cada equipo recibe dos desafíos por juego y puede conservar un desafío si resulta exitoso. Los desafíos solo pueden ser iniciados por el pitcher, el catcher o el bateador, y la solicitud debe hacerse inmediatamente después del lanzamiento.
Hay dos maneras en que los jugadores pueden señalar un desafío: tocando su casco o gorra, o verbalizando su solicitud al umpire de home. Los jugadores no pueden recibir ayuda del cuerpo técnico, de otros jugadores ni de ninguna otra persona mientras deciden si desafiar una decisión de bola o strike.
Si un equipo entra a extra innings sin desafíos restantes, recibirá un desafío adicional en cada entrada extra. Es decir, si un equipo inicia la décima entrada sin desafíos, recibirá uno; si lo utiliza antes de la undécima, recibirá otro, y así sucesivamente. Los equipos que entren a extra innings con un desafío disponible no recibirán uno adicional.
Un lanzamiento no puede ser desafiado si un jugador de posición está lanzando.
Tanto un ABS Challenge como una revisión por repetición en video pueden ocurrir en la misma jugada. Primero se resolverá la decisión de bola o strike, seguida por la revisión en video en las bases.
El resultado de una base robada probablemente se mantendrá independientemente de un desafío de bola o strike, con dos excepciones: una base por bolas (ball four) o un tercer strike (strike three) que haya sido revertido por el sistema ABS. En ese caso, los umpires tendrán discreción para determinar si la decisión de bola o strike impactó el comportamiento de los corredores y defensores en la jugada.
Por ejemplo, si un catcher deja de jugar y no lanza a una base durante un intento de robo porque escuchó “ball four” y luego la decisión es revertida, el umpire tendrá la libertad de regresar al corredor a su base original, anulando el intento de robo.
¿Cómo se determina la zona de strike del sistema ABS Challenge?
La zona de strike es un rectángulo bidimensional ubicado en el centro del home plate, con el mismo ancho en los bordes que el plato (17 pulgadas). La parte superior e inferior de la zona de strike se personalizarán para cada jugador según su estatura individual: el límite superior será el 53.5% de la altura del bateador y el inferior el 27%. La zona de strike del sistema ABS Challenge es ligeramente más pequeña que la de un umpire humano.
Evaluadores independientes medirán la estatura de cada jugador utilizando un proceso estandarizado durante el spring training. Los jugadores serán medidos de pie, completamente erguidos y sin spikes. Posteriormente, MLB certificará la estatura oficial de cada jugador.
¿Cómo afectará el sistema ABS Challenge a las transmisiones de MLB en televisión?
El recuadro de la zona de strike, que aparece en casi todas las transmisiones nacionales y locales, permanecerá en pantalla pero ya no indicará si un lanzamiento fue bola o strike, según informó The Chicago-Sun Times. En su lugar, las transmisiones mostrarán el lanzamiento aterrizando en la zona mediante un círculo relleno o un círculo hueco, pero no ambos. Esencialmente, corresponderá al espectador determinar si fue bola o strike, lo cual debería ser relativamente sencillo.
También habrá un retraso de cinco segundos en los datos de ubicación de los lanzamientos en MLB Gameday y aproximadamente un retraso de nueve segundos en las transmisiones con el recuadro de la zona de strike.
Básicamente, MLB está siendo excesivamente cautelosa en un intento por eliminar la posibilidad de que se obtengan datos en tiempo real que puedan ser utilizados para explotar el sistema ABS Challenge.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/02/2026, traducido al español para SI México.