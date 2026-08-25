Los nuevos dueños de los Padres trazan un objetivo conocido con una energía renovada
José E. Feliciano y Kwanza Jones comenzaron su gestión al frente de los Padres con fuerza.
Poco antes de que la pareja ingresara al auditorio de Petco Park para su conferencia de prensa de presentación, una canción grabada por Jones sonó a todo volumen por los altavoces. La letra decía: “Saben que estamos totalmente comprometidos, saben que estamos totalmente comprometidos, saben que estamos totalmente comprometidos… Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar”.
Ese mismo mensaje fue repetido una y otra vez durante los siguientes 45 minutos, mientras la pareja respondía las preguntas de los reporteros presentes. Están totalmente comprometidos y su objetivo es ganar. Era un discurso conocido, pero acompañado de una energía refrescante.
Te puede interesar: Lo que dice la venta de los Padres sobre otros equipos de mercado pequeño
Jones fue la protagonista de la conferencia de prensa y habló ampliamente sobre el compromiso de la pareja, no solo con los Padres, sino también con la ciudad de San Diego. Su energía fue contagiosa cuando declaró: “Estamos totalmente comprometidos. No son solo palabras. Estamos absolutamente comprometidos con esta organización y estamos absolutamente felices”.
Feliciano agregó: “Hoy es un sueño hecho realidad. Es un día increíble para nosotros. Estamos muy agradecidos. Es un gran honor estar aquí con ustedes y celebrar este día como los nuevos integrantes de la familia de los Padres”.
Los aficionados de los Padres ya han escuchado todo esto antes. Peter Seidler pasó años predicando el mismo mensaje y después lo respaldó con un gasto récord. Durante su gestión, San Diego pasó de ser una de las peores organizaciones del beisbol a convertirse en una de las más ambiciosas. Esa inversión dio resultados: los Padres se convirtieron en un contendiente habitual y las tribunas se llenaron. San Diego se ha ubicado entre los cinco equipos de MLB con mayor asistencia durante cinco temporadas consecutivas.
Eso hace que el trabajo de Jones y Feliciano sea, al mismo tiempo, más sencillo y más complicado. Ya no tienen que convencer a San Diego de soñar en grande. Ahora deben demostrar que están dispuestos a seguir haciéndolo.
Feliciano no intentó reducir las enormes expectativas de los aficionados de los Padres el lunes.
“Tenemos que ganar la Serie Mundial. Así de simple”, dijo. “Eso es lo que vamos a hacer”.
La pregunta que permanece sin respuesta es cómo se verá en la práctica ese compromiso de estar “all in”. Cuando se le preguntó sobre el gasto, Feliciano mostró la actitud de un inversionista mesurado, mientras que Jones dejó ver un entusiasmo desbordado.
En cuanto a la nómina, Jones y Feliciano no entraron en detalles y evitaron prometer un cheque en blanco. Feliciano señaló que los Padres operarán dentro de sus posibilidades y que siempre tendrán en cuenta la salud de la franquicia a largo plazo, aunque reconoció: “En algunos momentos… vamos a ser agresivos”.
Jones intervino rápidamente para agregar: “Somos competitivos. No puedes hacer lo que hacemos si no eres competitivo. Y es importante que todos ustedes entiendan eso. Queremos ganar”.
Feliciano cofundó Clearlake Capital en 2006 y la convirtió en una de las firmas de capital privado más grandes del mundo. No es ajeno a la propiedad de franquicias, ya que Clearlake adquirió al Chelsea F.C. en mayo de 2022. Su personalidad más mesurada encuentra un contrapeso en el vibrante entusiasmo de Jones. La pareja se conoció cuando ambos estudiaban la licenciatura en Princeton.
Aunque Jones y Feliciano están comprando un equipo, parecen ser plenamente conscientes del lugar especial que ocupan los Padres en San Diego. Son la única franquicia de las cuatro grandes ligas deportivas estadounidenses en la ciudad y Petco Park se ha convertido en el corazón no oficial de San Diego.
La pareja asegura estar comprometida con esa responsabilidad.
“Esto es mucho más que una inversión financiera. Es una inversión en un equipo, en una comunidad y, nuevamente, en una ciudad”, dijo Feliciano.
“Existe todo un concepto de un doble resultado final”, señaló Jones. “El doble resultado final significa que una parte es el retorno de la inversión financiera, pero la otra es el impacto social y, diría, también en la sociedad, en la ciudad y en la comunidad”.
La energía de los nuevos propietarios ya ha causado una impresión dentro del clubhouse de los Padres.
“Creo que simplemente están emocionados por esto y, personalmente, me encanta la energía que aportan… lo apasionados que son al respecto”, dijo el tercera base Manny Machado. “Están comprometidos con esta organización, comprometidos con los aficionados y comprometidos con continuar con nuestro objetivo, que es traer un campeonato a la ciudad”.
Habrá mucho tiempo para determinar si la pareja puede cumplir sus promesas a la ciudad y sus aficionados, pero Jones y Feliciano dejaron algo muy claro: están aquí para quedarse. Su compra récord de 3,900 millones de dólares no se realizó pensando en vender la franquicia posteriormente.
“Es capital paciente y no hay una salida”, dijo Jones. “José y yo respondemos el uno ante el otro, pero también respondemos ante las generaciones que vendrán”.
Ganar una conferencia de prensa es infinitamente más sencillo que ganar una Serie Mundial. Jones y Feliciano no pudieron demostrar nada el lunes, pero ciertamente no huyeron de las expectativas que creó Seidler.
El mensaje fue conocido: gastar de manera agresiva. Soñar en grande. Invertir en San Diego. Llevar un campeonato a casa.
Lo que se sintió diferente fue la energía detrás de todo ello.
Ahora viene la parte difícil: estar a la altura de esas expectativas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/08/2026, traducido al español para SI México.