Mundial 2026: los 10 momentos inolvidables que quedarán para la historia del futbol
El Mundial más grande de la historia llegó a su final. Durante 39 días, Norteamérica fue testigo de 104 partidos, récords históricos, sorpresas inolvidables y postales que permanecerán para siempre en la memoria del futbol.
España recuperó el trono mundial 16 años después, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputaron lo que podría haber sido su última Copa del Mundo, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales y Noruega conquistó al planeta con su ya famosa "remada vikinga".
Pero el Mundial 2026 también dejó espacio para las grandes sorpresas, las polémicas y las innovaciones. Desde el debut de 48 selecciones hasta el primer show del medio tiempo en una final mundialista, Norteamérica marcó el inicio de una nueva era para el torneo más importante del futbol.
Estos fueron algunos de los momentos más memorables que dejó el Mundial 2026.
1.- España recuperó el trono mundial
La Roja volvió a proclamarse campeona del mundo después de 16 años. El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en los tiempos extra gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 106 para conquistar su segundo título mundial.
España fue, además, la selección más regular del torneo. Su estilo de posesión, el equilibrio entre líneas y la solidez defensiva la convirtieron en la mejor selección del campeonato. Rodri fue reconocido con el Balón de Oro como el mejor futbolista del Mundial.
Con este título, España también se convirtió en la primera nación en ser vigente campeona del mundo tanto en la rama varonil como en la femenil.
2.- La fiesta interminable de México
México volvió a demostrar que vive el futbol como pocos países en el planeta. El Estadio Azteca hizo historia al convertirse en el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, mientras miles de aficionados abarrotaron plazas públicas, estadios y FIFA Fan Festivals durante todo el torneo.
La pasión de la afición mexicana fue una constante a lo largo del Mundial, convirtiendo al país en una auténtica fiesta futbolera durante varias semanas.
Más allá de los resultados deportivos, México volvió a consolidarse como uno de los grandes anfitriones en la historia de las Copas del Mundo.
3.- El último Mundial de Cristiano Ronaldo
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputó su sexta Copa del Mundo y escribió una página más en su histórica rivalidad con Lionel Messi.
El portugués se convirtió en apenas el segundo futbolista en disputar seis Mundiales, igualando la marca que el argentino había establecido unos días antes.
Aunque Portugal no logró cumplir con las expectativas deportivas, Norteamérica 2026 podría haber significado la despedida mundialista de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
4.- Lionel Messi rompió 15 récords sin levantar la copa
Lionel Messi tampoco necesitó ser campeón para volver a hacer historia. El capitán argentino rompió hasta 15 récords durante el torneo y disputó la tercera final mundialista de su carrera.
El rosarino se despidió como el futbolista con más partidos, minutos, asistencias y victorias en la historia de las Copas del Mundo, además de convertirse en el primer jugador en disputar seis Mundiales.
Aunque Argentina no pudo defender la corona conseguida en Catar 2022, la huella del "10" en los Mundiales es ya imborrable.
5.- Mbappé se convirtió en el rey goleador de los Mundiales
Kylian Mbappé llegó a Norteamérica 2026 como una de las grandes figuras del torneo y terminó convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.
El francés conquistó la Bota de Oro con 10 anotaciones y alcanzó los 22 goles mundialistas, superando por uno la marca que Lionel Messi había establecido apenas unas semanas antes.
A sus 27 años, Mbappé parece destinado a seguir ampliando una marca que luce inalcanzable para las próximas generaciones.
6.- Las cenicientas conquistaron Norteamérica
El Mundial de las 48 selecciones permitió que nuevas historias encontraran su lugar bajo los reflectores.
Cabo Verde fue una de las grandes revelaciones del torneo al superar la fase de grupos invicta y llevar a Argentina hasta los tiempos extra en los dieciseisavos de final.
Curazao, por su parte, se convirtió en el país más pequeño, tanto por población como por territorio, en disputar una Copa del Mundo y protagonizó una histórica actuación al rescatar un empate sin goles frente a Ecuador.
Estas selecciones demostraron que el nuevo formato mundialista puede abrir la puerta a historias inolvidables.
7.- La remada vikinga conquistó al mundo
Erling Haaland no solo llevó a Noruega hasta los cuartos de final, la mejor actuación mundialista en la historia de su país, sino que también protagonizó una de las imágenes más recordadas del torneo.
El delantero del Manchester City lideró junto a la afición noruega la llamada "remada vikinga", un ritual que simulaba el movimiento de un barco vikingo y que rápidamente conquistó las redes sociales alrededor del mundo.
Además, Haaland sumó más de 30 millones de seguidores en Instagram durante el Mundial, consolidándose como uno de los grandes fenómenos mediáticos de Norteamérica 2026.
8.- El Mundial más grande de la historia cambió para siempre la Copa del Mundo
Norteamérica 2026 inauguró una nueva era para el futbol internacional. Fue la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos disputados.
La final también marcó un antes y un después al presentar el primer show del medio tiempo en la historia del torneo, una innovación que promete convertirse en una tradición para las futuras ediciones.
La FIFA afrontó además el mayor desafío logístico en la historia de los Mundiales, con 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, demostrando que el torneo está preparado para seguir creciendo en los próximos años.
Más allá del campeón, el Mundial 2026 dejó imágenes imborrables dentro y fuera de la cancha. España recuperó el trono, las leyendas ampliaron su legado y una nueva generación comenzó a escribir su propia historia. Norteamérica fue el escenario del Mundial más grande jamás celebrado y de uno que promete ser recordado durante mucho tiempo.
9.- El caso Balogun sacudió a la FIFA
El Mundial transcurrió prácticamente sin incidentes extradeportivos hasta que Folarin Balogun se convirtió en el protagonista de la mayor polémica del torneo.
El delantero estadounidense fue expulsado en el partido de dieciseisavos de final frente a Bosnia-Herzegovina, por lo que debía perderse el siguiente compromiso de su selección. Sin embargo, la FIFA decidió suspender la sanción y permitirle disputar el encuentro ante Bélgica.
La decisión provocó una ola de críticas alrededor del mundo, especialmente después de que Donald Trump revelara que había llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que la tarjeta roja fuera anulada.
Finalmente, Estados Unidos fue eliminado por Bélgica y el episodio abrió el debate sobre la independencia de las decisiones deportivas durante la Copa del Mundo.
10.- Argentina y sus remontadas imposibles
Aunque no pudo revalidar el título conseguido en Catar 2022, Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del futbol mundial.
La Albiceleste necesitó remontadas dramáticas ante Egipto e Inglaterra, además de tiempos extra frente a Cabo Verde y Suiza para instalarse en su séptima final mundialista.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni estuvo al borde de la eliminación en más de una ocasión, pero convirtió su capacidad para resistir en una de las grandes historias del campeonato.