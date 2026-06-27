El "aliento" a Marruecos llega del desierto: avisan por polvo del Sahara en Monterrey
MONTERREY / ENVIADO | El primer "aliento" para la Selección de Marruecos rumbo a su partido de Dieciseisavos de Final ante Países Bajos llegará directamente desde el desierto del Sahara.
En una curiosa coincidencia con la visita del conjunto africano a Monterrey para disputar el último partido de la Copa del Mundo en la ciudad, el Gobierno de Nuevo León emitió un aviso preventivo por la llegada de polvo proveniente del desierto del Sahara durante este fin de semana, un fenómeno natural que se presenta cada año y por el que pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre la calidad del aire.
Te puede interesar: Monterrey espera invasión naranja de hasta 25 mil fans para el Países Bajos vs. Marruecos
El anuncio se dio apenas unos días antes del encuentro entre Marruecos y Países Bajos, aunque hasta el momento las autoridades estatales no han informado que el fenómeno represente alguna afectación para la realización del partido ni para las actividades programadas alrededor de la Copa del Mundo.
Sports Illustrated México buscó respuesta con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León; hasta ahora no había obtenido respuesta.
Mientras tanto, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre las condiciones ambientales que se presenten durante los próximos días.
¿Qué es el polvo del Sahara?
El polvo del Sahara es un fenómeno natural que ocurre cada año entre finales de la primavera y el verano. Los fuertes vientos levantan millones de toneladas de partículas de arena y polvo del desierto ubicado en el norte de África, las cuales son transportadas por las corrientes atmosféricas a través del océano Atlántico.
Dependiendo de las condiciones meteorológicas, parte de esas partículas alcanza el Caribe, Centroamérica y algunas regiones de México, incluido el noreste del país.
Por ello, las autoridades ambientales emiten avisos preventivos para que la población permanezca atenta a los reportes sobre la calidad del aire y siga las recomendaciones oficiales, especialmente en caso de presentarse concentraciones elevadas de partículas.
Aunque es un fenómeno que se repite año con año, en esta ocasión coincidirá con la llegada de miles de aficionados neerlandeses y marroquíes, quienes despedirán la actividad mundialista en Monterrey en uno de los partidos más atractivos de la fase de eliminación directa.