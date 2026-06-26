Monterrey espera invasión naranja de hasta 25 mil fans para el Países Bajos vs. Marruecos
Monterrey se prepara para vivir una de las postales más coloridas de la Copa del Mundo 2026. La afición de Países Bajos promete convertir las calles de la ciudad en un mar naranja para el partido frente a Marruecos, correspondiente a los Dieciseisavos de Final, en un ambiente que podría quedar para la historia de la sede mundialista.
Las autoridades y el comité organizador de Monterrey esperan la llegada de entre 20 y 25 mil aficionados para las tradicionales caravanas de seguidores neerlandeses, una cifra que iría mucho más allá de los cerca de tres mil aficionados de Países Bajos que ya cuentan con boleto para ingresar al estadio.
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De cumplirse el pronóstico, la ciudad vivirá una auténtica "invasión naranja", impulsada también por miles de regiomontanos que suelen sumarse a este tipo de celebraciones.
Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para la Copa del Mundo, explicó que la organización ha mantenido una estrecha coordinación con la Federación de Futbol de los Países Bajos para conocer la logística que suele acompañar a sus seguidores, tomando como referencia lo ocurrido recientemente en ciudades como Houston y Dallas.
"Ellos nos decían que la base de datos de ellos es de cerca de 3 mil aficionados de Países Bajos con boletos comprados. Pero en las caravanas que ellos han tenido han sido cerca de 15 mil personas y eso es porque la comunidad local se suma a la fiesta", explicó Hütt.
Aunque la base de aficionados neerlandeses que viajará al partido ronda los tres mil seguidores, la experiencia en otras sedes ha demostrado que las tradicionales caminatas y concentraciones terminan reuniendo a muchas más personas, gracias a que aficionados locales y turistas se integran a la celebración, convirtiéndola en uno de los eventos más llamativos fuera de la cancha.
En Monterrey, incluso, la expectativa es superar lo registrado en otras ciudades de Estados Unidos.
"A como somos los mexicanos y los regios, no me queda duda que si allá juntaron 15 mil personas, a lo mejor aquí vamos a juntar 20 o 25 mil", añadió.
Habrá asueto para facilitar la movilidad
Como parte del operativo que se implementará para recibir a los miles de aficionados que llegarán a la ciudad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el próximo lunes 29 de junio, día en que se disputará el encuentro entre Países Bajos y Marruecos, será de asueto en la entidad.
La medida contempla la suspensión de clases en las escuelas y de actividades en oficinas gubernamentales, con el objetivo de reducir la carga vehicular y facilitar la movilidad tanto de los visitantes como de los regiomontanos, ante la expectativa de que entre 20 y 25 mil aficionados participen en las tradicionales caravanas de la afición neerlandesa.
Con esta decisión, las autoridades buscan que los desplazamientos hacia el estadio y los distintos puntos de reunión de los aficionados se desarrollen con mayor fluidez, en una jornada que apunta a ser una de las de mayor afluencia de personas durante la Copa del Mundo en Monterrey.
La posibilidad de que miles de personas recorran las calles vestidas de naranja ilusiona a la organización local, que considera este tipo de manifestaciones como parte del legado social y cultural que deja una Copa del Mundo en las ciudades sede.
Con el duelo entre Países Bajos y Marruecos marcando el cierre de la actividad mundialista en Monterrey, todo apunta a que la ciudad vivirá una de las jornadas con mayor ambiente festivo del torneo, gracias a una de las aficiones más reconocidas y coloridas del futbol internacional.