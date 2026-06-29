Álvaro Fidalgo: el asturiano que cruzó el Atlántico y encontró su casa
Había algo casi imposible en esa imagen del minuto 94. El estadio Ciudad de México temblaba con 80 mil gargantas cuando Álvaro Fidalgo recibió el balón en la periferia del área, lo controló apenas un segundo y lo mandó al ángulo derecho de un cañonazo de primera intención. El portero checo ni lo vio. Fidalgo giró hacia la afición, extendió los brazos como quien abraza un horizonte entero y se echó a llorar.
Era el 3-0. Era el cierre perfecto de una fase de grupos perfecta. Y era, sobre todo, el remate de una historia que comenzó muy lejos de aquí, en un pueblo de Asturias donde un niño soñaba con vestir la roja.
Hevia, Asturias. 9 de abril de 1997
Álvaro Fidalgo Fernández nació en Hevia, un pequeño municipio asturiano y desde niño fue pasando por canteras: el Condal de Noreña, el Real Oviedo, el Sporting de Gijón, hasta que en 2012 ingresó a La Fábrica del Real Madrid para jugar en el Cadete A. Aquel mediocampista de mirada seria y pie izquierdo educado llegó a codearse con los mejores de su generación en la Liga Juvenil de la UEFA. Durante años el destino parecía trazado: tarde o temprano, la camiseta de la selección española.
El destino, sin embargo, tenía otros planes. Fidalgo recordaba a sus ídolos con la nitidez de quien los lleva guardados en algún lugar del pecho. El primer Mundial que conserva en la memoria es el de 2002, cuando Ronaldo Nazario brilló ante los ojos de su padre. En 2006 llegó Zidane y esa semifinal contra Brasil que el propio Fidalgo describe como algo que queda grabado en la historia del futbol. Para cuando España levantó la Copa en 2010, el muchacho de Hevia ya crecía con la sensación de que algún día —de alguna manera— él también podría estar ahí.
Fidalgo pasó por el Real Madrid Castilla entre 2016 y 2020, incluso siendo capitán en la temporada 2019-2020, antes de ser cedido al Rayo Majadahonda para debutar como profesional. La carrera avanzaba, pero los grandes escenarios que soñaba no llegaban. España tenía una generación dorada en el centro del campo y Fidalgo, pese a su talento, miraba desde afuera.
La travesía al otro lado del Atlántico
Cuando Álvaro Fidalgo llegó a México en 2021, procedente del Castellón, pocos imaginaban que aquel mediocampista asturiano terminaría convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos del país. El Club América lo adquirió en propiedad en junio de ese año y dos meses después ya marcaba su primer gol frente al Necaxa.
Lo que vino después fue una transformación. Con las Águilas disputó 228 partidos, anotó 22 goles y puso 30 asistencias. Fue parte fundamental del equipo para lograr la consagración del tricampeonato en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, consiguió también el trofeo Campeón de Campeones. El niño que había salido de Asturias con el sueño europeo encontró en Coapa algo que no esperaba: un hogar.
La decisión
No fue un cálculo. Eso es lo primero que hay que entender. Cuando Fidalgo tramitó su naturalización mexicana, en 2024, aún faltaban dos años para que la FIFA pudiera aprobar su cambio de federación. No había garantía de nada. Él mismo lo reconoce con una honestidad que desactiva cualquier teoría conspirativa: llegó cedido, sin saber si lo iban a comprar, sin haberse parado a pensar siquiera en la posibilidad de representar a México.
"Tomé la naturalización sin pensar si iba a representar o no", explicó en Los Ángeles a unas semanas del Mundial. "La tomé dos años antes de que fuera posible, o más incluso. No era algo que yo dijera 'oye, voy a estar seguramente aquí dos años', porque nunca se sabe”.
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Lo que sí hubo fue una certeza creciente, alimentada partido a partido, título a título, año tras año. La certeza de que México no era un destino de paso sino el lugar donde se había hecho futbolista. En enero de 2026 regresó a España para jugar en el Real Betis, con quien firmó hasta 2030. Y fue precisamente el día que estampó su firma en Sevilla cuando se cumplió el requisito de residencia que la FIFA exige. El tiempo marcaba su propio calendario.
En febrero de 2026, la FIFA aprobó oficialmente su solicitud de cambio de federación. La puerta hacia el verde, blanco y rojo estaba abierta. La decisión era irreversible. Y ante quienes cuestionaban que un español vistiera la camiseta del Tri, Fidalgo respondió con una tranquilidad que no era indiferencia sino convicción: "Me parece válido cualquier tipo de opinión. Yo lo sabía cuando tomé la decisión: iba a escuchar ese tipo de comentarios. No me genera ni para bien ni para mal. Tenía la decisión clara, y ya.
Si me toca representar a México, voy a dejar la vida", había dicho meses antes.
El Mundial. Tres actos
La alineación de México para el partido inaugural del Mundial 2026 fue: Rangel, Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutiérrez, Alvarado, Jiménez y Quiñones. Ahí estaba su nombre, entre los once del Azteca, en el partido que abría la Copa del Mundo ante Sudáfrica. El niño de Hevia, el canterano del Madrid, el tricampeón del América, el nuevo jugador del Betis, vestía por primera vez en una Copa del Mundo, lo hacía de titular, en el estadio más grande de México, ante 80 mil personas que lo habían adoptado como propio.
Fidalgo contó después cómo vivió la noche anterior: "Por la noche, más que ansiedad, esa ansia de que llegue el momento, de cómo va a ser levantarte por la mañana y qué va a ser lo primero que vas a pensar. Muchas veces, mentalmente te sugestionas o empiezas a imaginarte muchas cosas. Luego no es nada de lo que te imaginaste”.
México ganó 2-0. Fidalgo salió de cambio antes del final, pero había cumplido: estuvo en el campo cuando el Tri debutó victorioso en su propio Mundial. "Lo vivido hoy va a quedar en mí toda la vida", dijo al salir del césped.
Contra Corea del Sur, Aguirre movió el tablero. Fidalgo no figuró en el once. Vio el partido desde la banca, con la misma concentración que siempre, sin hacer aspavientos. México ganó y avanzó con paso perfecto. Para el Maguito, la espera.
Ante Chequia, en el partido que cerraría la fase de grupos, Fidalgo entró al minuto 71 en sustitución de Gilberto Mora. Ingresó en un compromiso aparentemente resuelto, con libertad en la mitad de la cancha para pisar campo rival.
Y entonces llegó el minuto 90+4. Guillermo Ochoa —recién ingresado para su momento histórico en su sexto Mundial— lanzó un potente tiro desde la portería hacia la banda derecha. Roberto Alvarado lo recibió, avanzó y filtró un pase en la periferia del área. Santiago Giménez disparó, pero el portero checo Matej Kovář bloqueó el balón. La pelota cayó de nuevo en los pies del Piojo, quien la controló apenas unos segundos para pasársela a Fidalgo.
El mediocampista no dudó. Un cañonazo de primera intención que se clavó en el ángulo derecho, imposible para el guardameta. Tercer gol. Tercera victoria. Nueve puntos. Liderato del Grupo A. Y Álvaro Fidalgo convertido en el tercer jugador naturalizado en anotar un gol en un Mundial vistiendo la playera del Tri.
El amor por los colores verde, blanco y rojo quedó de manifiesto. Fidalgo no pudo contener las lágrimas, se dirigió hacia la afición y se fundió en un abrazo con sus compañeros.
El resultado de una elección
Hay jugadores que representan un país por conveniencia. Hay otros que lo hacen porque algo, en algún momento que no supieron explicar exactamente cuándo, ocurrió dentro de ellos. "Crecí aquí, me hice futbolista aquí", dijo Fidalgo después del debut ante Sudáfrica. "¿Qué mejor que poder intentar devolver con alguna alegría?".
Al Maguito le preguntan sobre las críticas y responde sin drama. Le preguntan sobre la presión y habla de equilibrio. Le preguntan sobre México y le brillan los ojos. Y cuando nadie pregunta nada importante, confiesa que para cenar le encantan los chilaquiles y que para comer se queda con la sopa de tortilla —la misma que el América tenía como cábala en los días de partido—. "La gastronomía que tenemos en México es increíble", dice, con ese "tenemos" que lo dice todo.
El Maguito ya tiene su gol mundialista. Y México, en los dieciseisavos de final, lo tiene a él.