“Aquí nací, es mi ciudad”: Chino Huerta sueña con jugar el Mundial en Guadalajara
Hay una ciudad que César Huerta conoce de memoria, mucho antes de que el Mundial llegara a ella. Y hay un partido, el de Corea del Sur, que lo va a poner a jugar ahí por primera vez con la selección mayor en un Mundial: en Guadalajara, donde nació.
“Es algo muy lindo, aquí nací, es mi ciudad”, comentó el Chino en la previa al duelo ante los asiáticos. “Me siento cerca de mi familia y es otra motivación para poder salir y hacer de la mejor manera lo que venimos haciendo”.
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El contexto pesa. Después del triunfo inaugural sobre Sudáfrica, México tiene enfrente lo que Huerta no dudó en llamar “una final”: ganar significaría prácticamente asegurar el boleto a la siguiente ronda, sin importar la posición final en el grupo. “Hoy tenemos una final por delante, prácticamente tenemos que salir muy concentrados y hacer las cosas muy bien”, explicó.
El equipo llega golpeado por la baja de César Montes en la defensa, aunque Huerta restó dramatismo al asunto: “Es una baja sensible, pero sabemos también que tenemos la calidad dentro de los 26 jugadores para poder suplir a Montes”.
Sobre las críticas que recibió la selección tras el primer partido —la sensación de que pudo haber goleado—, el extremo fue igual de directo: “Somos la selección de México, creo que siempre debemos buscar mejorar… nunca nos conformamos y siempre buscamos más, al igual que la afición”.
Ese vínculo con la gente fue, de hecho, uno de los temas que más se tocaron. Huerta habló de la noche anterior, cuando el plantel salió a convivir con la afición tapatía después de arribar a la ciudad. “El recibimiento que nos dio la gente… creo que poder compartirlo con ellos, aunque sea un momento ahí después de cenar, hace que la conexión sea más bonita”, contó.
Al ser cuestionado sobre si esa conexión es la respuesta a las heridas que dejó Qatar y a los abucheos contra Portugal, su respuesta fue honesta y sin rodeos: no estuvo ahí, no puede juzgar lo que no vivió. Pero de lo que sí habla con propiedad es de lo que siente ahora: “Los momentos que he vivido con la selección y ahorita en particular, creo que han sido muy lindos”.
Concentrado 100% con el Tri
También quedó en el aire una pregunta sobre su futuro —¿Europa o un eventual regreso al futbol mexicano?— que el Chino prefirió no abrir todavía: “Estoy muy concentrado ahorita en el Mundial… estoy 100% con la selección, entonces ya lo que pasa después ya veremos”.
Sobre si será titular, tampoco hubo certezas, solo disposición: “No lo sé, somos 26 jugadores, pero estoy preparado por si llega mi momento. Mi única mentalidad es poder aportar al grupo”.
Si llega a jugar, lo hará en la ciudad que lo vio crecer, frente a una afición que ya le mostró, la noche anterior, que también lo reconoce como uno de los suyos.