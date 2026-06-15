Sabri Lamouchi entra al club de los DT’s despidos en pleno Mundial
La destitución de Sabri Lamouchi como director técnico de Túnez, apenas un día después de la derrota por 5-1 frente a Suecia en el Mundial de 2026, lo convirtió en uno de los pocos entrenadores que han perdido su cargo mientras se disputa una Copa del Mundo.
Aunque los cambios en los banquillos suelen llegar una vez concluido el torneo, existen antecedentes de federaciones que optaron por actuar de inmediato. Y en su caso, Lamouchi, se convierte en apenas el cuarto técnico en ser destituido durante plena competencia, incluso siendo el primero en ser cesado con apenas un juego disputado en la Copa del Mundo.
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¿Quiénes son los técnicos despedidos en pleno Mundial?
Lo curioso de este grupo de técnicos despedidos antes de Lamouchi es que todos se dieron durante el Mundial de Francia 98.
El primero se dio cuando Arabia Saudita decidió prescindir de Carlos Alberto Parreira. El estratega brasileño, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994, fue removido después de las derrotas sufridas ante Dinamarca (1-0) y Francia (4-0) en las dos primeras jornadas de la fase de grupos.
Apenas unos días más tarde se produjo otro movimiento inesperado. Corea del Sur cesó a Cha Bum-kun, considerado una de las máximas figuras en la historia del futbol surcoreano. La goleada de 5-0 recibida ante Países Bajos (en ese entonces Holanda), sumada a la derrota inicial frente a México por 3-1, provocó su salida antes del último compromiso de la primera ronda.
Curiosamente, el propio Túnez también figura en esa reducida lista. Durante el Mundial de Francia 1998, la federación tunecina destituyó a Henryk Kasperczak luego de las caídas ante Inglaterra (2-0) y Colombia (1-0). El técnico polaco no alcanzó a dirigir el tercer encuentro del equipo en aquella edición.
El curioso caso de Lopetegui
Dos décadas después, otro episodio de gran repercusión tuvo lugar en Rusia 2018, aunque en circunstancias diferentes. España decidió despedir a Julen Lopetegui apenas dos días antes de su debut mundialista, luego de que se anunciara su contratación por parte del Real Madrid. Si bien el torneo todavía no comenzaba para la selección española, el caso suele aparecer en cualquier repaso de las salidas más impactantes relacionadas con una Copa del Mundo.
Ahora, el nombre de Sabri Lamouchi se suma a esa breve relación de entrenadores cuya aventura mundialista terminó antes de tiempo. La contundente derrota frente a Suecia y la mala racha de resultados que arrastraba Túnez precipitaron una decisión que vuelve a demostrar que ni siquiera el torneo más importante del futbol está exento de cambios de rumbo inesperados.