Koubek admite el rezago de Chequia tras la goleada de México
La derrota por 3-0 ante México no sólo significó el final del camino para Chequia en el Mundial 2026. También dejó una reflexión profunda de su entrenador, Miroslav Koubek, quien reconoció que el futbol de su país necesita evolucionar para competir al máximo nivel.
Koubek llegó al Estadio Azteca con el conocimiento de que su selección necesitaba una noche perfecta para seguir con vida. Se marchó con una derrota de 3-0, un punto en tres partidos y una conclusión que fue más allá del resultado: el futbol checo necesita ponerse al día.
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La eliminación recordó lo ocurrido hace 20 años en Alemania 2006, cuando en ese entonces República Checa también quedó fuera en la fase de grupos tras vencer 3-0 a Estados Unidos en su debut y después caer 2-0 ante Ghana y 2-0 frente a Italia.
El entrenador de Chequia no buscó excusas tras la eliminación. Reconoció la superioridad mexicana y consideró que el marcador reflejó lo sucedido sobre el césped, especialmente después de un segundo tiempo en el que sus dirigidos facilitaron el trabajo del anfitrión.
"Anotaron tres goles, fue lo mejor que hicieron. Quisiera felicitar a México por la victoria de hoy. Tuvieron un buen desempeño", señaló Koubek. "Facilitamos la vida a México, especialmente en el segundo tiempo. No jugamos tan bien. Cometimos errores tontos y nuestro rival los aprovechó".
La frustración del técnico no se limitó al partido frente al Tricolor. Para él, la eliminación comenzó antes. Consideró que el empate contra Sudáfrica fue el resultado que terminó condenando a su equipo.
"Nuestro desempeño en los dos primeros partidos no fue el mejor. Debíamos sumar más puntos, especialmente ante Sudáfrica. Esa es la clave. Como consecuencia tenemos un punto", admitió.
Chequia llegó al Mundial después de superar una larga fase clasificatoria, pero en el torneo nunca encontró el nivel necesario para competir contra los mejores. Koubek recordó el camino recorrido para alcanzar la Copa del Mundo, aunque aceptó que el trabajo realizado no fue suficiente.
"El proceso ha sido largo. Como equipo lo hicimos bien para clasificar, pero quedamos rezagados, fundamentalmente en el ataque. En el futbol el mejor equipo es el que gana. Es un éxito haber llegado a la Copa del Mundo, pero en este grupo México era favorito y contra Sudáfrica y Corea debimos jugar mejor".
La reflexión más dura apareció cuando fue cuestionado sobre las conclusiones que deja el torneo para el futbol de su país. Lejos de buscar pretextos, habló de una brecha creciente frente a otras naciones.
"Este torneo nos ha demostrado algo que ya sabíamos. Necesitamos mejorar nuestras habilidades técnicas y seleccionar a jugadores competitivos. El futbol checo se ha quedado algo rezagado. Es necesario jugar mejor", afirmó.
Koubek también mencionó las dificultades logísticas que enfrentó su selección durante el torneo. Los largos desplazamientos, algunas lesiones y el desgaste físico condicionaron parte de sus decisiones. Sin embargo, evitó utilizar esos factores como justificación.
"Hemos viajado mucho y eso cansó a los jugadores. Algunos llegaron lesionados o necesitaron más tiempo para recuperarse. Pero considero que manejaron bien la altitud y dieron todo de sí".