Lionel Scaloni agradece a sus jugadores tras perder la final: "Hay que levantarse otra vez"
La derrota duele, pero Lionel Scaloni prefirió dejar de lado el resultado para reconocer el esfuerzo de sus futbolistas. El director técnico de la Selección de Argentina aseguró que se siente orgulloso de lo que hizo su equipo a lo largo de la Copa del Mundo 2026, pese a caer en la gran final ante España.
El estratega argentino destacó la entrega de sus jugadores y señaló que son un ejemplo para su país por la manera en la que compitieron hasta el último minuto del encuentro.
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"Al país decirle que vimos todo. Hemos llegado en un momento muy, muy justo de la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país", expresó Scaloni tras el partido para micrófonos de FIFA.
El entrenador también habló sobre la dificultad que representa disputar una final mundialista y recordó que no es sencillo volver a instalarse entre los mejores equipos del planeta.
"Se pierde y hay que levantarse otra vez, no hay otra. Yo sí me acuerdo de lo segundo, porque cuesta un montón llegar hasta acá. Creo que hay que darle una valía enorme a lo que hicieron", comentó.
Scaloni reconoció la tristeza que existe en el vestidor albiceleste por no haber podido conquistar un nuevo título mundial, aunque dejó claro que eso no minimiza el esfuerzo realizado por el plantel.
"Nos hubiera gustado haber ganado, pero la única palabra que tengo es agradecimiento y tristeza, lógico. Cuando dejas todo así, después de jugar bien o mal, es muy difícil reprochar algo. Es muy difícil", sentenció.
Con sus palabras, el seleccionador argentino dejó en claro que, más allá del subcampeonato, se queda con la actitud mostrada por sus jugadores durante todo el torneo y con la convicción de que el camino para Argentina será volver a levantarse en busca de nuevas conquistas.