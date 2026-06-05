¡Llegó la hora! México golea a Serbia en su último amistoso antes de inaugurar el Mundial 2026
TOLUCA, MÉXICO - Los nombres aparecieron en la pantalla del Nemesio Diez y, con ellos, una certeza. Javier Aguirre había pasado semanas hablando de cargas, de minutos y de dudas, pero a siete días del partido inaugural del Mundial, el técnico mexicano dejó ver mucho más que una alineación. Mostró una idea. Y con ello una victoria ante Serbia de 5-1.
Mientras el balón apenas comenzaba a rodar, Javier Aguirre y Rafa Márquez ya trabajaban el partido desde la banda. Señalamientos constantes, movimientos con las manos, correcciones inmediatas. Era una práctica general con público.
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México tomó la pelota desde el inicio. Brian Gutiérrez y Erik Lira intentaban darle circulación, mientras Julián Quiñones aparecía detrás de Raúl Jiménez buscando espacios. Desde la banca, Márquez detectó pronto un movimiento mal ejecutado por la ofensiva y pidió a Johan Vásquez un pase largo para atacar la espalda de la defensa serbia.
Las primeras señales fueron alentadoras. Quiñones mandó un tiro-centro peligroso y Brian Gutiérrez tuvo dos oportunidades claras. Por la derecha comenzó a construirse la mejor sociedad de la noche: Fidalgo, Brian, Quiñones y Roberto Alvarado encontraron asociaciones rápidas, cambios de ritmo y profundidad. Ahí nacieron casi todas las llegadas mexicanas.
Aquel once tenía apenas cinco futbolistas con experiencia mundialista. Johan Vásquez no jugó en Qatar; Raúl Jiménez nunca ha sido titular en los tres Mundiales anteriores. Además de Jorge Sánchez y Jesús Gallardo. César Montes, capitán de la noche, era el hombre con más recorrido en una alineación donde la mayoría sueña con vivir su primera Copa del Mundo.
México dominaba la posesión y Aguirre pedía rotaciones constantes. Sin embargo, una desconcentración cambió momentáneamente el panorama. Al minuto 18, una descoordinación entre Gallardo y Johan permitió la aparición de Stanic, que adelantó a Serbia. La anotación cayó cuando el Tri parecía tener el control absoluto del encuentro.
El golpe no modificó el plan. Aguirre siguió exigiendo movilidad y paciencia. Raúl Jiménez probó desde fuera del área, Quiñones disparó por encima del arco después de una gran llegada de Fidalgo hasta línea de fondo y Rafa Márquez continuó corrigiendo detalles al mediocampista español, especialmente en los cambios de orientación para encontrar libre a Alvarado.
En defensa, México se acomodaba con un 5-4-1 que mutaba rápidamente cuando recuperaba el balón. Los carrileros eran fundamentales. Gallardo llegó dos veces hasta la línea final y en una de ellas encontró a Raúl, que abanicó frente al arco. Después Brian también estuvo cerca.
La insistencia encontró premio al minuto 34. Brian levantó la cabeza y colocó un servicio medido al corazón del área. Johan Vásquez ganó por arriba y conectó un cabezazo para el empate. El central volvió a imponerse en el juego aéreo y recompensó un partido en el que había sido uno de los futbolistas más participativos.
Antes del descanso apareció otra señal importante. Edson Álvarez se levantó a calentar mientras César Montes mostraba molestias. Era la administración de minutos que tanto había mencionado Aguirre durante la semana.
México siguió llegando. Gallardo volvió a centrar, Raúl estuvo cerca y Quiñones continuó siendo el atacante más inquieto. El colombiano naturalizado mexicano aparecía por todos lados. Lira, mientras tanto, realizaba un silencioso trabajo de sacrificio para sostener el equilibrio.
Y cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, Serbia cometió un error inesperado. Stefan intentó apoyarse con su arquero y terminó enviando el balón a su propia portería. México se fue al descanso con ventaja gracias a un autogol que reflejaba la presión que había ejercido durante buena parte de la primera mitad.
La reanudación confirmó otra de las decisiones que Aguirre tenía tomadas. Edson ingresó por Lira. El seleccionador comenzó entonces a repartir minutos pensando en el Mundial.
Al minuto 57 llegó la jugada que terminó de inclinar la balanza. Quiñones desbordó, disparó al poste y el rebote quedó servido para Raúl Jiménez. El delantero del Fulham empujó la pelota y firmó el 3-1, acercándose a siete goles de Javier Hernández en la tabla histórica de goleadores de la Selección Mexicana.
Con el resultado encaminado, Aguirre comenzó la rotación masiva. Ingresaron Gilberto Mora, Alexis Vega, Israel Reyes, Luis Chávez y Memo Martínez. El Nemesio Diez tuvo un momento especial cuando Alexis escuchó a miles de aficionados corear su nombre desde las tribunas.
Raúl Rangel, casi como una confirmación silenciosa de su gran momento, volvió a sostener la ventaja cuando fue requerido. En ocho partidos bajo el mando de Aguirre ha mantenido su portería imbatida en seis ocasiones.
Más tarde llegaron Orbelín Pineda, Luis Chávez y Luis Romo. Y al 71, una jugada por la banda terminó por incrementar la ventaja. Alexis Vega envió un centro raso al área chica y la presión mexicana provocó un nuevo autogol serbio para el 4-1.
El quinto gol llegó de Luis Chávez con un disparo a media distancia. También levanta la mano para mostrar a Aguirre que está en la competencia.
El marcador fue amplio, pero lo más importante para Aguirre estuvo lejos del resultado. Durante noventa minutos mostró parte del plan que imagina para el debut mundialista. Un equipo que busca amplitud por las bandas, que exige versatilidad a sus futbolistas, que presiona alto y que deposita gran parte de sus esperanzas en una generación que tiene a la mitad de sus jugadores está a punto de disputar su primera Copa del Mundo.
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