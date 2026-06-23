Messi, Mbappé y Haaland "enloquecen" al mundo
El Mundial 2026 tiene tres reyes del gol. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland protagonizan una batalla de época por el Botín de Oro y, en una misma jornada, volvieron a dejar claro por qué son las máximas estrellas del torneo. El argentino lidera la carrera con cinco tantos, mientras el francés y el noruego lo persiguen con cuatro, en una lucha que amenaza con romper récords históricos.
En lo que va de la jornada 2 del certamen, son hasta 10 los futbolistas que marcaron un doblete en sus respectivos encuentros, además de un hat-trick incluido en la lista. Dentro de ese listado se encuentran ya dos nombres que han entrado a la historia, los de Lionel Messi y Kylian Mbappé, convirtiéndose en los números 1 y 2 de máximos anotadores en la historia del torneo.
Johan Manzambi, Matheus Cunha, Brian Brobbey y Cody Gakpo, Deniz Undav, Mikel Oyarzabal, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland anotaron dos goles durante la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026, sumados al triplete que Jonathan David firmó con Canadá, sumando 21 goles únicamente entre estos 10 jugadores.
Al momento, la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya suma 75 goles, de los cuales solo tres partidos han terminado con un marcador 0-0, reflejando la alta cuota goleadora que se maneja en el presente torneo. Para Qatar 2022 fueron 172 los goles que se marcaron, por lo que, de continuar el buen ritmo que se lleva hasta ahora, podría rebasarse la cifra.
GOLEADORES HISTÓRICOS EN EL MUNDIAL
En la tabla de goleadores, son 23 los futbolistas que ya han anotado más de un gol en lo que va del torneo, siendo Lionel Messi el que encabeza la lista con 5 dianas. El argentino se convirtió en el máximo anotador de las Copas del Mundo con sus dos dianas ante Austria, rebasando a Miroslav Klose y llegando a las 18 anotaciones.
En el mismo día, Kylian Mbappé marcó también un doblete que lo puso como segundo goleador histórico, empatado en 16 dianas con el alemán, con cuatro de ellas en esta edición. Más tarde, Haaland se sumó a la tabla goleadora y con sus dos tantos ya suma cuatro en la presente edición, siendo además este su primer Mundial disputado. La tabla de goleo quedó de la siguiente manera:
En lo que va de la Copa del Mundo 2026 ya se han anotado además dos hat-tricks; el primero de ellos, de la ya mencionada estrella albiceleste, fue logrado en su primer partido ante Argelia; el segundo cayó por parte de uno de los anfitriones, Canadá, que, de los pies de Jonathan David, hizo historia al conseguir su primer triunfo en el certamen.
Por ahora, el Mundial de Qatar 2022 continúa siendo el que más goles registró en la historia, seguido de Brasil 2014 con 171. La última vez que se metieron menos de 100 goles en una edición fue en Alemania 74, con apenas 97; para dimensionar, ese número se estará alcanzando a mediados de la tercera jornada del presente torneo.