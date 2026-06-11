México abre su Mundial con la obligación de ganar
El Estadio Azteca volverá a encender la llama de una Copa del Mundo y la Selección Mexicana llegará con algo más que ilusión. Frente a Sudáfrica, el equipo de Javier Aguirre se juega mucho más que tres puntos: la confianza de un país, el control del Grupo A y el impulso necesario para soñar con el torneo que ha esperado durante décadas.
México lleva años preparándose para este día
Cuando el árbitro dé el silbatazo inicial en el Estadio Azteca, terminará la espera y comenzará oficialmente la Copa del Mundo 2026. Del otro lado estará Sudáfrica, un rival que llega sin la presión del anfitrión, pero con la convicción de competir. Del lado mexicano habrá más de 80 mil aficionados en las tribunas y un país entero esperando una victoria.
Por eso, para muchos, el partido inaugural es mucho más que el primer encuentro del torneo.
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"El primer partido es prácticamente fundamental para las aspiraciones de lo que buscas", explicó Miguel Herrera, ex técnico de la Selección Mexicana en Brasil 2014. "Si México quiere terminar como líder del grupo, es el partido que tiene que ganar, el partido en el que tiene que convencer. Es el que le da confianza al grupo para lo que sigue".
La importancia del encuentro no sólo radica en la tabla de posiciones. También representa la oportunidad de conectar con una afición que ha acompañado al equipo durante todo el proceso rumbo al Mundial.
"Va a ser importante por la confianza de los muchachos con la gente y porque la gente tenga credibilidad en esta selección", añadió Herrera, a Sports Illustrated.
Las señales previas parecen favorecer al conjunto dirigido por Javier Aguirre
México llega tras una serie de buenos resultados y con una generación que mezcla experiencia y juventud. Además, contará con una ventaja que ningún otro equipo tendrá en el torneo: sentirse local prácticamente en cada estadio donde juegue.
"Estoy seguro de que México podrá aprovechar esa parte", señaló Herrera. "Ya sea en México, Estados Unidos o Canadá, va a sentirse respaldado. Ojalá eso lo lleve hasta los cuartos de final".
Desde fuera también ven al Tri como favorito. El ex internacional español Gaizka Mendieta considera que México tiene todo para superar la fase de grupos sin sobresaltos y comenzar el torneo con una victoria.
"Yo creo que México es un buen equipo y avanzará sin problema", afirmó en charla informal en la zona de prensa, previo al encuentro entre Sudáfrica y México. "Tiene un buen equipo".
Mendieta también señaló una de las debilidades que podría explotar el conjunto mexicano.
"Sudáfrica no sabe defender, lo que mejor hace es atacar", aseguró. "Y además Javier Aguirre lleva tres etapas en la selección. Conoce perfectamente todo lo que implica este tipo de partidos".
La experiencia del técnico mexicano aparece como uno de los principales activos del equipo. Aguirre ha vivido eliminatorias, Copas del Mundo y procesos de reconstrucción. Ahora afronta el reto más grande de su carrera: dirigir al anfitrión en una Copa del Mundo, ya lo hizo como jugador, ahora le toca romper la maldición de siete partidos inaugurales sin victoria en la historia de las Copas del Mundo.
Del otro lado estará una Sudáfrica que ya dejó claro que no llega a entregarse. Hugo Broos, su entrenador, calificó a México como el mejor equipo del Grupo A, elogió el funcionamiento colectivo del Tri y reconoció que necesitarán "estar en su mejor nivel" para competir.
Sin embargo, también prometió pelea. "Mi equipo está listo y vamos a luchar por cada metro de terreno", aseguró el estratega belga. Ahí se encuentra el verdadero desafío para México. No basta con ser favorito. No basta con tener el estadio lleno ni con cargar la historia sobre los hombros. El reto será demostrar desde el primer minuto.
Porque los Mundiales suelen recordar a quienes empiezan bien. Y castigar a quienes creen que el camino será sencillo. México tiene la oportunidad de abrir su torneo con una victoria que lo coloque al frente del grupo y alimente la ilusión de un país entero. Sudáfrica intentará convertir la fiesta en sorpresa.
La pelota está por rodar. Y para el Tri, el Mundial empieza con una obligación tan simple como pesada: ganar.