México vs Sudáfrica: Wilton Sampaio será el árbitro del partido inaugural del Mundial 2026
La FIFA confirmó este lunes la designación arbitral para el partido inaugural del Mundial 2026, en el que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
El encargado de impartir justicia será el brasileño Wilton Sampaio, uno de los árbitros más experimentados del continente y habitual en las principales competiciones organizadas por la FIFA y la Conmebol.
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El encuentro marcará el inicio oficial del Mundial 2026, torneo que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones y será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
Equipo arbitral con presencia sudamericana
La cuarteta arbitral estará encabezada por Sampaio, quien estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes.
Por su parte, el paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Eduardo Cardozo será el asistente de reserva.
En el sistema de videoarbitraje (VAR), la FIFA designó al colombiano Nicolás Gallo como responsable principal. El chileno Juan Lara actuará como asistente VAR, mientras que el francés Jérôme Brisard desempeñará funciones de apoyo.
México y Sudáfrica abrirán el Grupo A
El duelo entre mexicanos y sudafricanos corresponde al Grupo A y se disputará el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
Para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, el compromiso representará la oportunidad de comenzar con el pie derecho una Copa del Mundo en la que ejercerá como anfitrión ante su afición.
Sudáfrica, por su parte, buscará dar la sorpresa en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y sumar puntos importantes desde la primera jornada.