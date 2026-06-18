Monterrey prepara noche histórica para el partido 1000 de los Mundiales
Monterrey se encuentra a las puertas de una jornada que quedará grabada en la historia de la Copa del Mundo. El encuentro entre Japón y Túnez, programado para este sábado 20 de junio en el Estadio Monterrey, será oficialmente el partido número 1000 en la historia de los Mundiales, una cifra emblemática que ha llevado a la FIFA a preparar una serie de actividades especiales para conmemorar el acontecimiento.
En entrevista para Sports Illustrated México, Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para el Mundial 2026, confirmó la presencia de importantes personalidades, como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará en la capital de Nuevo León para presenciar el encuentro, al igual que también fue confirmada la asistencia de la princesa japonesa Hisako de Takamado, integrante de la familia imperial de Japón y una de las figuras más cercanas al futbol internacional dentro de su país.
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“Tenemos confirmada la visita del presidente (Gianni) Infantino, 100% confirmado además de que vienen algunas leyendas”.
Sobre la estancia de la princesa de Japón, Hisako de Takamado, quien llegó a Monterrey este miércoles 17 de junio, Hütt señaló que su estancia está totalmente controlada en cuanto a temas de seguridad y logística.
“(Su estancia) ya está coordinada desde hace mucho tiempo. Estuvo la gente de la oficina y de la avanzada de la princesa (Hisako) en la ciudad. Revisaron todos los trayectos, estuvieron en reunión con las autoridades, del gobierno del Estado, revisaron el hotel. Entonces todo eso ya está avanzado y ella obviamente va a estar como invitada especial en el palco VIP”, informó el directivo
¿Qué habrá de especial por el juego 1000 de los Mundiales?
Como parte de las celebraciones, la FIFA preparó un parche conmemorativo especial para el partido, el cual distinguirá al Japón vs. Túnez como el encuentro número 1000 en la historia de las Copas del Mundo. El distintivo forma parte de la identidad visual creada para la ocasión y se suma a las acciones protocolarias diseñadas para resaltar la magnitud del acontecimiento que tendrá como escenario a Monterrey.
El organismo rector del futbol mundial también contempla una ceremonia especial previa al silbatazo inicial, además de la presencia de invitados distinguidos y representantes de distintas federaciones. El objetivo es reconocer un momento que trasciende el resultado deportivo y que representa un nuevo capítulo en la evolución del torneo más importante del planeta.
La sede Monterrey también ha trabajado durante meses para estar a la altura de la ocasión. El Comité Organizador Local ha reforzado los planes de movilidad, seguridad, atención a visitantes y actividades culturales para recibir a miles de aficionados procedentes de Japón, Túnez y de distintas partes del mundo. La expectativa es que la ciudad viva una de las jornadas más importantes de todo el Mundial 2026.
Más allá de la cifra redonda, el encuentro tendrá un valor simbólico adicional. La FIFA ha catalogado oficialmente al Japón-Túnez como un "milestone match", es decir, un partido de hito histórico dentro de la cronología de las Copas del Mundo. Esto coloca a Monterrey en un grupo muy reducido de ciudades que han sido sede de encuentros reconocidos por el organismo como momentos clave en la historia del torneo. Cuando el balón comience a rodar, la capital nuevoleonesa no sólo albergará un partido mundialista más, sino una cita destinada a ocupar un lugar permanente en los libros de la Copa del Mundo.