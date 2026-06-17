Mundial 2016: El camino de México a la gloria; todos los escenarios posibles y contra quién jugaría
México arrancó su Mundial con victoria 2-0 ante Sudáfrica y este jueves enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara con la mira puesta en acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final. Pero más allá del próximo partido, el Tri ya tiene trazado su posible camino hacia la final del 19 de julio, dependiendo de la posición en la que termine dentro del Grupo A.
Aquí te explicamos los cuatro escenarios posibles, en qué ciudades jugaría y contra qué rivales podría medirse en cada ronda.
Te puede interesar: México y el partido que suele marcar el camino
Lo que ya es seguro: los tres partidos de fase de grupos
Los tres partidos de la fase de grupos ya están definidos, sin importar cómo le vaya al Tri. El primero ya fue: el 11 de junio en el Estadio Banorte ante Sudáfrica, a las 13:00 horas. El segundo será este jueves 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara contra Corea del Sur, a las 19:00 horas. Y el tercero será el 24 de junio, de nuevo en el Estadio Banorte, ante República Checa, a las 19:00 horas.
Si México pasa como primero de grupo
Este sería el camino más cómodo en términos de movilidad. Los dieciseisavos de final serían el 30 de junio en el Estadio Azteca, a las 19:00 horas, contra un tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I. Es decir, México evitaría de entrada a un primero o segundo de grupo y jugaría otra vez en casa.
Los octavos de final también serían en el Estadio Azteca, el 5 de julio a las 18:00 horas. Después, los cuartos de final se jugarían en Miami el 11 de julio, a las 15:00 hora de México. La semifinal sería en Atlanta el 15 de julio, a las 13:00 hora de México. Y la final, si el Tri llega hasta ahí, sería el 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, a las 13:00 hora de México.
En este escenario, México jugaría cinco partidos en territorio nacional contando la fase de grupos y solo tres fuera del país.
Si México pasa como segundo de grupo
Este escenario obliga al Tri a salir de México mucho antes. Los dieciseisavos de final serían en Los Ángeles el 28 de junio, a las 13:00 hora de México, contra el segundo lugar del Grupo B, donde están Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina. En el papel, sería un cruce competitivo, pero no necesariamente el más duro del cuadro.
Los octavos de final serían en Houston el 4 de julio, a las 13:00 hora de México. Los cuartos se jugarían en Boston el 9 de julio, a las 14:00 hora de México. La semifinal sería en Dallas el 14 de julio, a las 13:00 hora de México. Y la final se disputaría en el New York/New Jersey Stadium el 19 de julio, a las 13:00 hora de México.
Aquí el Tri ya no jugaría ningún partido en territorio mexicano a partir de los dieciseisavos de final.
Si México pasa como tercero de grupo: escenario A
El nuevo formato de 48 equipos permite que los ocho mejores terceros lugares clasifiquen a dieciseisavos de final. En este primer escenario, México jugaría el 1 de julio en Seattle, a las 14:00 hora de México, contra el ganador del Grupo G, donde están Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Los octavos de final serían nuevamente en Seattle el 6 de julio, a las 18:00 hora de México. Los cuartos se jugarían en Los Ángeles el 10 de julio, a las 13:00 hora de México. La semifinal sería en Dallas el 14 de julio, a las 13:00 hora de México. Y la final, en caso de llegar, sería el 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, a las 13:00 hora de México.
Este camino podría ser especialmente complicado si Bélgica termina como líder del Grupo G, porque México podría enfrentar a una selección candidata desde la primera ronda eliminatoria.
Si México pasa como tercero de grupo: escenario B
El segundo escenario para México como tercer lugar lo mandaría a Boston el 29 de junio, a las 14:30 hora de México, contra el ganador del Grupo E. Los octavos de final serían en Filadelfia el 4 de julio, a las 15:00 hora de México. Los cuartos se jugarían de nuevo en Boston el 9 de julio, a las 14:00 hora de México. La semifinal sería en Dallas el 14 de julio, a las 13:00 hora de México. Y la final se jugaría en el New York/New Jersey Stadium el 19 de julio, a las 13:00 hora de México.
Este escenario también implicaría salir del país desde el primer partido de eliminación directa y dependería de la combinación de terceros lugares que logren avanzar.
Lo que importa al final
El detalle que une a los cuatro escenarios es la final: sin importar el camino que tome México, si logra llegar hasta el partido decisivo, jugará el 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, a las 13:00 hora de México.
Lo que sí cambia de forma drástica es la cantidad de viajes, el desgaste y la dificultad de los rivales. Si México termina primero del Grupo A, conserva una ruta mucho más favorable: juega cinco partidos en México contando la fase de grupos y evita a un primero o segundo de grupo en los dieciseisavos. Si termina tercero, puede salir del país desde la primera ronda eliminatoria y enfrentarse de inmediato a un ganador de grupo.
Por eso, ganarle este jueves a Corea del Sur no solo importa para acercarse a la clasificación. También puede definir qué tan corto, qué tan cómodo y qué tan ruidoso será el camino del Tri hacia el título.