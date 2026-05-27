Mundial 2026: Ausencias, sorpresas y los nombres que nadie esperaba
Faltan dos semanas para el inicio del Mundial 2026 y las grandes selecciones ya cerraron sus listas definitivas. Como ocurre cada cuatro años, las convocatorias dejaron nombres que nadie esperaba ver y otros que nadie esperaba que faltaran. Estas son las sorpresas más grandes de las potencias que van a pelear por el título en junio.
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Brasil | Ancelotti elige a Neymar y deja fuera al goleador de la Premier
Carlo Ancelotti tomó la decisión más emotiva y más polémica del Mundial. Incluyó a Neymar en la lista de 26 jugadores a pesar de que el delantero de 34 años no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda ante Uruguay. Dos años y medio sin vestir la camiseta amarilla. Neymar lloró durante horas cuando se enteró de la noticia. Ancelotti lo defendió en la conferencia de prensa: "No elegimos a Neymar porque pensamos que será un buen suplente. Lo elegimos porque creemos que puede ayudar al equipo, sea por un minuto, cinco minutos, 90 minutos o incluso en un penalti." Un exinternacional brasileño calificó la decisión como "absurda."
La otra cara de esa decisión es Joao Pedro. El delantero del Chelsea terminó la temporada con 15 goles y 8 asistencias en la Premier League, pero no fue convocado. La razón es su pobre historial con la selección: cero goles en ocho partidos con Brasil. Ancelotti prefirió a Neymar, con 79 goles como máximo goleador histórico de la selección, por encima del hombre en mejor forma del fútbol inglés. Thiago Silva, con 40 años, tampoco está. Y tres jugadores clave se pierden el torneo por lesión: Rodrygo, Éder Militão y Estêvão.
Inglaterra | La revolución de Tuchel
Thomas Tuchel tomó la otra decisión más polémica de todas las convocatorias. Dejó fuera a Cole Palmer, el jugador que anotó el gol de Inglaterra en la final de la Euro 2024 contra España. También excluyó a Phil Foden, ganador del PFA Player of the Year en 2024, que tuvo una temporada irregular con el Manchester City. Trent Alexander-Arnold, lateral del Real Madrid y uno de los mejores pasadores del mundo, tampoco fue convocado. Harry Maguire, pieza clave en los últimos tres torneos de Inglaterra, se quedó fuera junto a Levi Colwill, Fikayo Tomori y Luke Shaw.
La sorpresa más grande fue la inclusión de Ivan Toney. El delantero apenas ha jugado dos minutos con Inglaterra bajo Tuchel y su presencia en la lista tomó a todos por sorpresa. Morgan Rogers, de 23 años, se enteró de su convocatoria el mismo día que celebraba el título de la Europa League con el Aston Villa en un autobús descapotable por las calles de Birmingham.
España | Sin jugadores del Real Madrid por primera vez desde 1950
Luis de la Fuente presentó su lista el lunes y la sorpresa más grande no fue un nombre sino una ausencia completa: ningún jugador del Real Madrid fue convocado. Es la primera vez desde 1950 que España va a un Mundial sin un solo madridista. Dean Huijsen quedó fuera por lesión y Dani Carvajal fue excluido tras una temporada marcada por problemas físicos. De la Fuente fue directo: "No miro de qué club vienen. Son jugadores de la selección."
Lamine Yamal fue incluido a pesar de arrastrar una lesión en el isquiotibial que lo tiene en duda para el primer partido ante Cabo Verde. Nico Williams también está pese a una temporada irregular con el Athletic. La historia más emotiva de la convocatoria fue el regreso de Gavi, que se perdió la Euro 2024 por una lesión grave de rodilla y ahora vuelve a una lista de un gran torneo. Fermín López se quedó fuera por una fractura en el pie.
Francia | Deschamps se despide sin Camavinga
Este será el último torneo de Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Y lo cierra con una decisión fuerte: dejar fuera a Eduardo Camavinga del Real Madrid, que tuvo una temporada muy pobre en el club. También excluyó a Randal Kolo Muani del Tottenham, héroe de la semifinal contra Marruecos en Qatar 2022, y a Lucas Chevalier, portero del PSG que perdió la titularidad ante Matvey Safonov. En su lugar, Deschamps llamó a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace como sorpresa en el ataque y mantuvo a N'Golo Kanté, de 35 años, como ancla del mediocampo. Mbappé, Dembélé, Olise, Doué y Cherki completan un ataque que pocas selecciones pueden igualar.
Alemania | Neuer regresa a los 40 años tras haberse retirado
Julian Nagelsmann reveló la sorpresa más inesperada de todas las convocatorias. Manuel Neuer, que se retiró de la selección alemana después de la Euro 2024, regresa al equipo a los 40 años para su quinto Mundial. Es el único sobreviviente del plantel que ganó el título en 2014 en Brasil. Su inclusión dejó fuera a Marc-André ter Stegen, que no fue convocado a pesar de ser el portero titular de los últimos dos años. Nagelsmann también sorprendió con la inclusión de Lennart Karl, joven mediocampista del Bayern que nadie tenía en el radar, y de Nadiem Amiri del Mainz. Serge Gnabry se perdió el torneo por lesión.
Portugal | Cristiano a los 41 en su sexto Mundial
Roberto Martínez presentó una lista de 27 jugadores con Cristiano Ronaldo como gran protagonista a los 41 años. Portugal es una de las pocas selecciones que llevará cuatro porteros en lugar de tres, lo que le permitió sumar un jugador extra a la lista estándar de 26. Será el sexto Mundial de Cristiano, un récord que lo coloca como el jugador de campo con más participaciones en la historia de la Copa del Mundo. A pesar de la edad, Martínez nunca dudó de incluirlo. La otra gran historia es la profundidad de talento que Portugal lleva a este torneo: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao y Vitinha completan un plantel que muchos consideran el más fuerte en la historia de la selección.
La fecha límite para las listas definitivas es el 1 de junio. Argentina, México y otras selecciones todavía no han confirmado sus 26 jugadores. Las sorpresas apenas empiezan.