Selección Mexicana: Guillermo Ochoa, abanderado por Sheinbaum para el Mundial 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió este lunes al Centro de Alto Rendimiento para encabezar la ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana que disputará la Copa del Mundo 2026, torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
Frente a los 26 futbolistas convocados, integrantes del cuerpo técnico, directivos y algunos propietarios de clubes de la Liga MX, la Mandataria entregó la bandera nacional al capitán de la ceremonia, Guillermo Ochoa, quien se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo, una cifra histórica para el futbol mexicano.
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“Les deseo el mayor de los éxitos”, expresó Sheinbaum antes de entregar el lábaro patrio al guardameta, quien recibió la bandera en representación del plantel encabezado por Javier Aguirre.
La escena tuvo algo de ceremonia oficial y algo de vestidor. El protocolo terminó, pero el ánimo de la Selección Mexicana apareció cuando los discursos quedaron atrás. El lábaro patrio ya está en manos del Tricolor y, a tres días de su debut mundialista, el equipo de Javier Aguirre recibió el respaldo simbólico del país.
La ceremonia se desarrolló en lugar donde se concentran los seleccionados desde el pasado 6 de mayo. Ahí, en el CAR, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes escucharon el mensaje presidencial antes de posar para la fotografía oficial. Entre los asistentes también estuvieron propietarios de clubes como Tijuana, Jorge Alberto Hank, y FC Juárez, Alejandra de la Vega, además de representantes de la Federación Mexicana de Futbol.
El acto mantuvo la solemnidad habitual hasta que apareció el futbol. Cuando concluyó el protocolo, el lateral Jesús Gallardo tomó la iniciativa y encendió el ambiente con una porra que recorrió el salón. “¡Dame una M!”, gritó el seleccionado. La respuesta llegó de inmediato. Después vinieron la E, la X, la I, la C y la O, hasta formar un “México” que el grupo repitió tres veces entre aplausos y sonrisas.
Fue la última postal antes de volver al trabajo. La bandera quedó entregada, la fotografía quedó tomada y el Mundial quedó a la vuelta de la esquina. El jueves, cuando México salga a la cancha del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural, el símbolo que recibió este lunes viajará con un equipo que ya cuenta las horas para comenzar su camino.