Paunović ve a un México listo para su Mundial: “Tiene de sobra para hacer historia”
Veljko Paunović, seleccionador de Serbia, conoce el futbol mexicano desde dentro. Dirigió a Chivas, pasó por Tigres, trabajó con varios de los jugadores que hoy forman parte de la Selección Mexicana y lanzó un diagnóstico contundente: el equipo de Javier Aguirre llega al Mundial 2026 en el momento exacto de madurez.
México, dijo, tiene condiciones para aspirar a algo histórico al jugar en casa. Durante la conferencia previa al amistoso entre México y Serbia, Paunović habló con la familiaridad de quien regresa a un lugar que siente suyo.
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Saludó a viejos conocidos, recordó sus etapas en Guadalajara y Monterrey, reconoció que volver al país le removió recuerdos especiales. Pero una vez sentado frente al micrófono, el entrenador serbio se enfocó en lo que ve actualmente en la Selección Mexicana.
“Creo que México está en el lado opuesto de donde estamos nosotros. Está en el cenit de su proceso y culminación con un Mundial delante de su gente”, explicó.
La comparación no fue casual. Serbia llegó a esta fecha FIFA con una plantilla experimental, llena de jóvenes y debutantes. Las lesiones, la carga física y el cierre de contratos obligaron a Paunović a renovar prácticamente todo el grupo. México, en cambio, representa para él una selección consolidada.
El serbio destacó especialmente la solidez defensiva del equipo de Javier Aguirre y la intensidad con la que juega como local.
“Es un equipo muy fuerte en casa. Defiende muy bien el área, pero sobre todo destaca por sus ataques frenéticos, apoyados por su afición. Aquí en México son muy difíciles de debatir”, señaló.
Paunović no habla desde la distancia. En la actual convocatoria mexicana identificó a seis futbolistas con los que trabajó directamente en clubes. Entre ellos aparecen Alexis Vega, Raúl Rangel y Armando González, jugadores por los que mostró una admiración especial.
Sobre Vega, figura del actual campeón Toluca, fue especialmente elogioso. “Tengo una grandísima admiración hacia él como jugador y también como persona. Hemos trabajado juntos, vivimos momentos difíciles, pero siempre salimos adelante. Es un grandísimo jugador”, afirmó.
También reveló que intentó fichar a Brian Gutiérrez, en más de una ocasión, tanto durante su etapa en Chivas.
Más allá del partido amistoso, Paunović fue todavía más lejos al hablar del Mundial 2026. Considera que México tiene talento suficiente para superar la fase de grupos y competir seriamente en casa.
“Hay una muy buena base futbolística, una cultura tremenda y una pasión enorme. Creo que tiene de sobra para pasar el grupo y conseguir un reto importante, un objetivo histórico”, aseguró.
Su única advertencia estuvo dirigida al entorno. Para el entrenador serbio, el respaldo de la afición será un factor decisivo.
“Jugar en casa es una gran ventaja, siempre y cuando la opinión pública apoye de manera incondicional a la selección”, comentó.
Paunović también encontró similitudes entre Serbia y el tercer rival mundialista de México. El técnico consideró que, por características físicas, intensidad y contexto competitivo, su selección puede ofrecerle a Aguirre una prueba parecida a la que encontrará frente a la República Checa en la fase de grupos del Mundial.
“Somos un rival adecuado para México. No vamos a simular exactamente a República Checa, pero sí hay similitudes que le pueden servir”, explicó, convencido de que el amistoso representa una oportunidad de aprendizaje para ambos equipos.
Y cuando la conversación volvió a Chivas, el serbio no ocultó su satisfacción al ver que varios futbolistas rojiblancos forman parte del actual proceso de selección. Paunović atribuyó ese crecimiento al trabajo iniciado en Guadalajara durante los últimos años y celebró que el club vuelva a tener peso dentro del Tri.
“Es una consecuencia de hacer las cosas bien”, dijo. Sin embargo, también lanzó un reto para esa generación de jugadores: ya no basta con estar en las convocatorias. “Ahora lo que toca es hacerse titulares y ser realmente la base de este equipo”.
Mientras Serbia utiliza estos partidos para acelerar el crecimiento de una generación joven, Paunović observa a México como un proyecto mucho más avanzado. Quizá por eso, antes del encuentro, dejó una de las frases más reveladoras de toda la conferencia: Serbia busca aprender; México busca llegar listo a su Mundial. Y desde la mirada de alguien que conoce ambos mundos, la diferencia entre ambos momentos es evidente.