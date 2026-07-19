"Son un ejemplo para España": Luis de la Fuente presume a su generación campeona del mundo
La espera terminó para España. La Roja conquistó la Copa del Mundo 2026 y su director técnico, Luis de la Fuente, no ocultó la emoción tras levantar el trofeo más importante del futbol mundial.
El estratega español aseguró sentirse especialmente orgulloso del grupo de futbolistas que ha construido durante los últimos años y destacó los valores que han mostrado tanto dentro como fuera del terreno de juego.
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"Especialmente siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, dándonos ejemplo de grupo, de equipo, de familia. Son grandes futbolistas con un talento excepcional y siento especialmente orgullo", declaró para los micrófonos de la FIFA.
Luis de la Fuente reconoció que el camino hacia el título mundial ha sido el resultado del trabajo realizado junto a los jugadores, quienes han confiado en un proyecto que hoy los tiene en la cima del futbol internacional.
"Estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, hemos hablado mucho con los jugadores. Hemos consolidado una generación de futbolistas maravillosa, son un ejemplo para España y para la juventud. Juntos somos más fuertes", añadió.
Sobre la Final ante Argentina, el seleccionador español consideró que su equipo pudo haberse quedado con la victoria mucho antes, aunque destacó la actuación del guardameta Emiliano "Dibu" Martínez, quien mantuvo con vida a la Albiceleste con importantes intervenciones.
"El partido se tenía que haber decantado antes. Las grandes intervenciones del Dibu han impedido que se ganara antes, pero esto es una Final. Incluso con diez jugadores hay que sufrir, pero nos gusta sufrir y estamos preparados para todo", concluyó el técnico campeón del mundo.
Con el triunfo sobre Argentina, Luis de la Fuente se convierte en el entrenador que llevó a España a conquistar su segunda Copa del Mundo, confirmando el éxito de una generación que ha dominado el futbol internacional en los últimos años.