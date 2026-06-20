Túnez vs. Japón: por qué el partido 1000 de los Mundiales se jugará a las 10 pm en Monterrey
MONTERREY.— Cuando el árbitro dé el silbatazo inicial del duelo entre Túnez y Japón este sábado en el Estadio Monterrey, no sólo comenzará un partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026. También arrancará el encuentro número 1000 en la historia de los Mundiales, una cifra simbólica que convertirá a la capital de Nuevo León en escenario de un momento histórico para el futbol internacional.
Sin embargo, el horario también ha llamado la atención. El choque correspondiente al Grupo F está programado para las 22:00 horas, una hora poco habitual dentro de lo que se ha visto hasta ahora en el torneo. La decisión no es casual y responde principalmente a dos factores: la audiencia asiática y las altas temperaturas que suele registrar Monterrey durante junio.
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Cabe aclarar que este horario ya estaba establecido desde que se realizó el calendario, sabiendo los equipos que jugarían y tomando en cuenta las condiciones climáticas de la ciudad y no es una decisión reciente.
Beneficio a la audiencia japonesa
La primera razón tiene que ver con Japón y el enorme mercado televisivo que representa. Entre Monterrey y Japón existe una diferencia horaria de 15 horas. Así, mientras en Nuevo León el encuentro comenzará a las 22:00 horas del sábado 20 de junio, en territorio japonés serán las 13:00 horas del domingo 21, un horario mucho más favorable para millones de aficionados que podrán seguir el partido durante el día y no en plena madrugada.
La FIFA ha procurado, en la medida de lo posible, acomodar algunos encuentros de selecciones asiáticas en horarios que faciliten su seguimiento en ese continente. En el caso de Japón, una de las selecciones con mayor respaldo mediático y comercial de Asia, el horario nocturno en Monterrey se traduce en una ventana televisiva ideal para el mediodía dominical japonés.
La segunda explicación está relacionada con el clima. Monterrey es una de las sedes más calurosas de la Copa del Mundo y junio suele ser uno de los meses más exigentes para jugadores y aficionados. Diversos pronósticos y registros meteorológicos han advertido que las temperaturas vespertinas pueden alcanzar con frecuencia entre 38 y 40 grados centígrados durante esta época del año. Incluso el pasado 18 de junio se reportaron condiciones cercanas a los 40 grados en la zona metropolitana, con sensaciones térmicas superiores a los 40 grados.
Ante ese panorama, la programación nocturna reduce significativamente la exposición al calor extremo tanto para los futbolistas como para los miles de espectadores que acudirán al estadio. De hecho, los partidos mundialistas programados en Monterrey fueron ubicados en horarios vespertinos y nocturnos precisamente para evitar las horas de mayor intensidad solar, una medida que FIFA contempló desde la planeación del calendario.
Así, el encuentro que marcará el partido número 1000 de la historia de las Copas del Mundo tendrá un horario especial por razones tan distintas como complementarias: acercar el espectáculo a millones de aficionados japoneses al otro lado del planeta y proteger a jugadores y aficionados del intenso calor regiomontano. Una decisión logística que, al final, refleja el carácter cada vez más global de la máxima competición del futbol.